Villarreal x Juventus: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/10) pela Champions League

Villarreal x Juventus disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Villarreal x Juventus ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a primeira rodada da Champions League, o Juventus empatou com o Borussia Dortmund por 4 a 4 e o Villarreal perdeu para o Tottenham por 1 a 0.

Villarreal x Juventus: prováveis escalações

Villarreal: Luiz Júnior; Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marín e Santiago Mouriño; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña e Ilias Akhomach; Georges Mikautadze e Nicolas Pépé. Técnico: Marcelino García.

Juventus: Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer e Lloyd Kelly; Weston McWennie, Teun Koopmeiners, Képhren Thuram e Andrea Cambiasso; Jonatahn David e Kenan Yildiz; Dusan Vlahović. Técnico: Igor Tudor.

FICHA TÉCNICA

Villarreal x Juventus

Champions League

Local: Estádio de la Cerámica, em Vila-real, Espanha

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h