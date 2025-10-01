Mônaco x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League

Monaco x Manchester City disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monaco x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester City estreou na Champions com uma vitória de 2 a 0 sobre o Napoli. Já o Mônaco iniciou com uma derrota de 4 a 1 para o Club Brugge.

Mônaco x City: prováveis escalações

Mônaco: Köhn; Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Teze, Coulibaly, Minamino; Biereth, Balogun. Técnico: Adolf Hütter.

City: Donnaruma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, Aké; Nico González, Savinho, Bernardo Silva, Reijnders, Foden; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Mônaco x Manchester City

Champions League

Local: Estádio Louis II, em Mônaco

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h