Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League

Barcelona x Paris Saint-Germain disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0, enquanto o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1.

Barcelona x PSG: prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Paris Saint Germain: Cavaleiro; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Paris Saint-Germain

Champions League

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h