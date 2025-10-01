Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Barcelona e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 01.10.25 15h00 PSG estreou na Champions com uma vitória de 4 a 0 sobre a Atalanta (L. Valroff/ PSG) Barcelona x Paris Saint-Germain disputam hoje, quarta-feira (01/10), a 2° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x PSG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Liga dos Campeões, o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0, enquanto o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Barcelona x PSG: prováveis escalações Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Araújo e Gerard Martín; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski e Rashford. Técnico: Hansi Flick. Paris Saint Germain: Cavaleiro; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Lee, Vitinha, Zaire-Emery; Mbaye, Ramos, Barcola. Técnico: Luis Enrique. FICHA TÉCNICA Barcelona x Paris Saint-Germain Champions League Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 01 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paris Saint-Germain PSG jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Borussia x Ath. Bilbao: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pela Champions League Borussia Dortmund e Athletic Bilbao jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 Liga dos Campeões Barcelona x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Barcelona e Paris Saint-Germain jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 Liga dos Campeões Napoli x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Napoli e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 Liga dos Campeões Mônaco x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (01/10) pela Champions League Mônaco e Manchester City jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 01.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRETA Dirigente do Paysandu entrega cargo após afirmar que foi agredido durante protesto Em uma gravação é possível ver que um torcedor empurra levemente André Martha 30.09.25 21h44 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (01/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 01.10.25 7h00 Futebol Retorno da Copa Norte: saiba formato da competição que fará parte da Copa Verde Competição terá início em 23 de março de 2026 e a final está marcada para 7 de junho de 2026 01.10.25 12h14