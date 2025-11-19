Vila Nova x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/11) pela Série B Vila Nova e Volta Redonda jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 19.11.25 18h00 Vila Nova soma 11 pontos a mais que Volta Redonda na Série B (Facebook/ @vilanovafc) Vila Nova x Volta Redonda disputam hoje, quarta-feira (19/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vila Nova x Volta Redonda ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Vila Nova é o 13° colocado da Série B e acumula 11 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 42 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do campeonato e somou 3 empates e 2 derrotas nessas. Já Volta Redonda está na vice-lanterna com 8 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, 24 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias e acumulou nessas 1 empate e 4 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (19/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Fluminense e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Palmeiras e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vila Nova x Volta Redonda: prováveis escalações Vila Nova: Victor Hugo; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga; João Vieira, Enzo (Ralf) e Dodô; Vinícius Paiva, Emerson Urso e Gustavo Pajé. Técnico: Umberto Louzer. Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Igor Moraes, Lucas Ramires e Caio Roque; Dener, Caetano e Raí; Vitinho, João Pedro e Ygor Catatau. Técnico: Neto Colucci. FICHA TÉCNICA Vila Nova x Volta Redonda Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO) Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Volta Redonda Vila Nova jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19