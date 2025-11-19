Vila Nova x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/11) pela Série B

Vila Nova x Volta Redonda disputam hoje, quarta-feira (19/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo será realizado às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vila Nova x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vila Nova é o 13° colocado da Série B e acumula 11 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, 38 gols marcados e 42 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas do campeonato e somou 3 empates e 2 derrotas nessas.

Já Volta Redonda está na vice-lanterna com 8 vitórias, 11 empates, 18 derrotas, 24 gols marcados e 41 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias e acumulou nessas 1 empate e 4 derrotas.

VEJA MAIS

Vila Nova x Volta Redonda: prováveis escalações

Vila Nova: Victor Hugo; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga; João Vieira, Enzo (Ralf) e Dodô; Vinícius Paiva, Emerson Urso e Gustavo Pajé. Técnico: Umberto Louzer.

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Igor Moraes, Lucas Ramires e Caio Roque; Dener, Caetano e Raí; Vitinho, João Pedro e Ygor Catatau. Técnico: Neto Colucci.

FICHA TÉCNICA

Vila Nova x Volta Redonda

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 19h30