Vila Nova x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B

Vila Nova e Cuiabá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Cuiabá soma 5 pontos a mais que Vila Nova na Série B (X/ @SudamericanaBR)

Vila Nova x Cuiabá disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cuiabá é o 7° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 30 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já o Vila Nova ocupa a 12° posição da Série B e soma 10 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato.

Vila Nova x Cuiabá: prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Enzo e Dodô (Jean Mota); Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.

Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Denilson e David Miguel; Alejandro Martínez, Juan Christian e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

FICHA TÉCNICA
Vila Nova x Cuiabá
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)
Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 19h

