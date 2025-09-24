Vila Nova x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B Vila Nova e Cuiabá jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.09.25 18h00 Cuiabá soma 5 pontos a mais que Vila Nova na Série B (X/ @SudamericanaBR) Vila Nova x Cuiabá disputam hoje, quarta-feira (24/09), a 28° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo inicia às 19h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vila Nova x Cuiabá ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Cuiabá é o 7° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 11 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 32 gols marcados e 30 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição. Já o Vila Nova ocupa a 12° posição da Série B e soma 10 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 28 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) da Libertadores Palmeiras e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/9) pela Copa Sudamericana Atlético MG e Bolívar jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Vila Nova x Cuiabá: prováveis escalações Vila Nova: Halls; Pedro Romano, Tiago Pagnussat, Weverton e Higor; João Vieira, Enzo e Dodô (Jean Mota); Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra. Cuiabá: Luan Polli; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Max; Calebe, Denilson e David Miguel; Alejandro Martínez, Juan Christian e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros. FICHA TÉCNICA Vila Nova x Cuiabá Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO) Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 19h 