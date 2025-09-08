Capa Jornal Amazônia
Vila Nova x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B

Vila Nova e Athletic Club jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Vila Nova soma 6 pontos a mais que o Athletic na Série B (Dido Henrique/ Athletic Club)

Vila Nova x Athletic Club disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vila Nova x Athletic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletic acumula na Série B um total de 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 12 derrotas, 26 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já a Vila Nova soma 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 24 gols marcados e 24 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Vila Nova x Athletic: prováveis escalações

Vila Nova: Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Higor; Nathan Melo, Igor Henrique e Dodô; André Luís, Ruan Ribeiro e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.

Athletic MG: Adriel; Douglas Silva, Sidimar, Marcelo Ajul (Alex) e Rodrigo Gelado; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

FICHA TÉCNICA
Vila Nova x Athletic Club
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 21h30


