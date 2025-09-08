Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B Cuiabá e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 08.09.25 19h00 Cuiabá vem de um empate de 2 a 2 com a Ferroviária (Divulgação/ AssCom Dourado) Cuiabá x CRB disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cuiabá x CRB ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? CRB acumula na Série B um total de 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Cuiabá soma 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Cuiabá x CRB: prováveis escalações Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denílson e Calebe; Lucas Mineiro, Alisson Safira e Martínez; Carlos Alberto. CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher (Gegê), Higor Meritão e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael. FICHA TÉCNICA Cuiabá x CRB Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cuiabá CRB jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Veja os jogadores ex-Remo e Paysandu que subiram para a Série C este ano As quartas de finais da Série D deste ano tiveram fim e os classificados para a Série C de 2026 foram definidos 08.09.25 19h26 Campeonato Brasileiro Série B Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B Cuiabá e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.09.25 19h00 JOGO AMISTOSO Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B Novorizontino e Atlético GO jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 08.09.25 18h30 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Israel x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa Israel e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22