O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cuiabá x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/09) pela Série B

Cuiabá e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Cuiabá vem de um empate de 2 a 2 com a Ferroviária (Divulgação/ AssCom Dourado)

Cuiabá x CRB disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 25° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cuiabá x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB acumula na Série B um total de 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 10 derrotas, 26 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Cuiabá soma 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Cuiabá x CRB: prováveis escalações

Cuiabá: Guilherme Nogueira; Matheusinho, Nathan, Alan Empereur e Marcelo Henrique; Denílson e Calebe; Lucas Mineiro, Alisson Safira e Martínez; Carlos Alberto.

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Crystopher (Gegê), Higor Meritão e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael.

FICHA TÉCNICA
Cuiabá x CRB
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 20h

.
