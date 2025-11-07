Vettel lança projeto ambiental inspirado em visita à Amazônia

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, escolheu o Grande Prêmio São Paulo 2025 para lançar o projeto Forest, inspirado em uma viagem recente à Amazônia. A iniciativa tem como objetivo conscientizar sobre a importância das florestas e foi apresentada nesta sexta-feira (7), durante o evento realizado no autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul de São Paulo.

Como parte do lançamento, Vettel convidou fãs, pilotos, trabalhadores do circuito e jornalistas para desenharem árvores. Esses desenhos vão compor um painel simbólico que será revelado ao final da corrida, representando a “floresta da Fórmula 1”.

Viagem à Amazônia despertou preocupação ambiental em Vettel

A ideia do projeto nasceu após o ex-piloto visitar a floresta amazônica e conviver com comunidades indígenas. Segundo Vettel, a experiência o marcou profundamente.

“Eu fui lá e tive a oportunidade de visitar as pessoas indígenas. Eu dormi no Amazonas também, em um caminhão, e realmente pude passar tempo com eles. E era tão lindo, tão rico em tantas coisas, e eu estava aproveitando muito”, afirmou.

Durante a visita, Vettel também presenciou a preocupação dos povos originários com a destruição do território. “Eu podia ver o quão tristes eles eram e o quão amedrontados eles eram, porque eles estavam perdendo seu prato. Não só perdendo as florestas, mas seu prato. Por isso eu senti que queria fazer algo, eu queria ajudar”, disse.

Preocupação com o planeta impulsionou o projeto Forest

Vettel lembrou que seu envolvimento com causas ambientais começou entre 2018 e 2019, motivado pela sensação de que pouco estava sendo feito para enfrentar a crise climática.

“Percebi que o problema é enorme, mas eu também percebi que há muitas coisas que nós já podemos fazer. E então eu percebi que nós não as fazemos. Por que não? Nós temos energia renovável. Ela está lá, e é mais barata que qualquer outra. Por que nós ainda extraímos energia de outros recursos fósseis?”, questionou.

Segundo ele, a urgência também surgiu a partir de uma inquietação pessoal: “Estava me sentindo ansioso para mim mesmo, mas também e principalmente para meus filhos. Eu estava tipo ‘qual o mundo vai restar em 10 ou 15 anos?’”.

‘Você sempre pode ter um impacto’, afirma Vettel

Mesmo diante da magnitude dos problemas ambientais, o ex-piloto acredita que ações individuais podem gerar mudanças significativas.

“Eu acho que essa é a beleza: não importa o quão pequeno você seja, você sempre pode ter um impacto. Talvez você possa ter um impacto com uma pessoa, ou talvez, no meu caso, eu possa tratar e tentar tratar com mais pessoas. Mas no final, se você continuar, não só é um ótimo momento para o que você está tentando alcançar, mas também você recebe muito de volta”, declarou.

Vettel participa de evento alinhado à COP30 no Brasil

No último domingo (2), Sebastian Vettel participou do Earthshot, no Rio de Janeiro, evento conectado à agenda da COP30, que será realizada em Belém, capital do Pará. A ocasião contou com a presença do príncipe William, da Inglaterra.

“Nós não estamos em um lugar bom. Eu sei que a vida continua, e nós não a vemos tanto quanto não nos afeta, mas se abrirmos os olhos, já nos afeta, e afeta muita gente, então é por isso que precisa dessas pessoas”, afirmou Vettel.