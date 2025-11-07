Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 07.11.25 18h00 Ferroviária soma só 3 pontos a mais que o Athletic na Série B (Otávio Silva/ Athletic Club) Athletic MG x Ferroviária disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletic x Ferroviária ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Ferroviária está em 15° lugar na Série B com 8 vitórias, 16 empates, 11 derrotas, 40 gols marcados e 46 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 empates pela competição e não vence há 6 rodadas. Já o Athletic Club é o 17° colocado do campeonato e acumula 10 vitórias, 7 empates, 18 derrotas, 39 gols marcados e 51 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Athletic-MG x Ferroviária: prováveis escalações Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva; Martinez (Fabrício Isidoro), Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Guilherme Cachoeira (Alessio da Cruz) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte. Ferroviária: Dênis Júnior; Vitor Mendes, Ronaldo Alves e Maycon; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Alencar, Netinho e Eric Melo; Juninho e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira. FICHA TÉCNICA Athletic Club x Ferroviária Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG) Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ferroviária Athletic Club jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.11.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.11.25 18h00 Campeonato Espanhol Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 16h00 Série A italiana Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41