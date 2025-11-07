Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B

Athletic MG x Ferroviária disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Ferroviária está em 15° lugar na Série B com 8 vitórias, 16 empates, 11 derrotas, 40 gols marcados e 46 gols sofridos. O time está em uma sequência de 4 empates pela competição e não vence há 6 rodadas.

Já o Athletic Club é o 17° colocado do campeonato e acumula 10 vitórias, 7 empates, 18 derrotas, 39 gols marcados e 51 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Athletic-MG x Ferroviária: prováveis escalações

Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva; Martinez (Fabrício Isidoro), Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Guilherme Cachoeira (Alessio da Cruz) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

Ferroviária: Dênis Júnior; Vitor Mendes, Ronaldo Alves e Maycon; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Alencar, Netinho e Eric Melo; Juninho e Carlão. Técnico: Claudinei Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 19h