Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Rosario Central e San Lorenzo jogarão pelo Campeonato Argentino às 21h (X/ @Libertadores)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (07/11), incluem partidas pela Série B do BrasileirãoCampeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Campeonato Argentino.

Às 14h30, Al Najma jogará contra Al Hilal pela Série A saudita. Já às 21h30, o Cuiabá enfrentará o Goiás pela Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Werder Bremen x Wolfsburg - 16h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT), XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Rosario x San Lorenzo - 21h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Athletic Club x Ferroviária - 19h - ESPN e Disney+
  2. Cuiabá x Goiás - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Real Sociedad - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Pisa x Cremonese - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Estoril x Arouca - 17h15 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Al Feiha x Al Akhdoud - 10h20 - Sem informações
  2. Al Fateh x Al Taawon - 11h35 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Najma x Al Hilal - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Najma e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Al Najma x Al Hilal terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Elche e Real Sociedad; veja o horário

O jogo entre Elche x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Athletic e Ferroviária; veja o horário

O jogo entre Athletic x Ferroviária terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Cuiabá e Goiás; veja o horário

O jogo entre Cuiabá x Goiás terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h - Elche x Real Sociedad - La Liga
  2. 19h - Athletic Club x Ferroviária - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Pisa x Cremonese - Campeonato Italiano
  2. 17h - Elche x Real Sociedad - La Liga
  3. 19h - Athletic Club x Ferroviária - Série B do Brasileirão
  4. 21h30 - Cuiabá x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Mundo Sub 17

Brasil x Indonésia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pela Copa do Mundo Sub-17

A seleção brasileira joga contra a seleção indonésia pela Copa do Mundo Sub 17; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

07.11.25 11h00

Campeonato Saudita

Al Fateh x Al Taawon: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Saudita

Al-Fateh e Al-Taawon jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

07.11.25 10h30

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/11) pelo Brasileirão

Palmeiras e Santos jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

06.11.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda