Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (07/11), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Campeonato Argentino.

Às 14h30, Al Najma jogará contra Al Hilal pela Série A saudita. Já às 21h30, o Cuiabá enfrentará o Goiás pela Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Werder Bremen x Wolfsburg - 16h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT), XSports e OneFootball

Campeonato Argentino

Rosario x San Lorenzo - 21h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic Club x Ferroviária - 19h - ESPN e Disney+ Cuiabá x Goiás - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Elche x Real Sociedad - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Pisa x Cremonese - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

Estoril x Arouca - 17h15 - Sem informações

Campeonato Saudita

Al Feiha x Al Akhdoud - 10h20 - Sem informações Al Fateh x Al Taawon - 11h35 - Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Al Hilal - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

17h - Elche x Real Sociedad - La Liga 19h - Athletic Club x Ferroviária - Série B do Brasileirão

SporTV

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h45 - Pisa x Cremonese - Campeonato Italiano 17h - Elche x Real Sociedad - La Liga 19h - Athletic Club x Ferroviária - Série B do Brasileirão 21h30 - Cuiabá x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.