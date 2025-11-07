Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 07.11.25 7h00 Rosario Central e San Lorenzo jogarão pelo Campeonato Argentino às 21h (X/ @Libertadores) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (07/11), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Campeonato Argentino. Às 14h30, Al Najma jogará contra Al Hilal pela Série A saudita. Já às 21h30, o Cuiabá enfrentará o Goiás pela Série B do Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Werder Bremen x Wolfsburg - 16h30 - SporTV, Youtube (Canal GOAT), XSports e OneFootball Campeonato Argentino Rosario x San Lorenzo - 21h - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Ferroviária - 19h - ESPN e Disney+ Cuiabá x Goiás - 21h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Real Sociedad - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Pisa x Cremonese - 16h45 - Disney+ Campeonato Português Estoril x Arouca - 17h15 - Sem informações Campeonato Saudita Al Feiha x Al Akhdoud - 10h20 - Sem informações Al Fateh x Al Taawon - 11h35 - Youtube (Canal GOAT) Al Najma x Al Hilal - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Najma e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Al Najma x Al Hilal terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Elche e Real Sociedad; veja o horário O jogo entre Elche x Real Sociedad terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Athletic e Ferroviária; veja o horário O jogo entre Athletic x Ferroviária terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Cuiabá e Goiás; veja o horário O jogo entre Cuiabá x Goiás terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h - Elche x Real Sociedad - La Liga 19h - Athletic Club x Ferroviária - Série B do Brasileirão SporTV 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h45 - Pisa x Cremonese - Campeonato Italiano 17h - Elche x Real Sociedad - La Liga 19h - Athletic Club x Ferroviária - Série B do Brasileirão 21h30 - Cuiabá x Goiás - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 