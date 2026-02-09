Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Dorival alfineta arbitragem em lance de Andreas e pede quatro reforços ao Corinthians

Estadão Conteúdo

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, Dorival Júnior saiu da Neo Química Arena com um discurso firme, direto e cheio de recados. O treinador do Corinthians colocou a arbitragem no centro do debate, defendeu suas escolhas durante o jogo e valorizou a atuação da equipe no clássico.

Ao comentar o pênalti perdido por Memphis e a catimba de Andreas Pereira antes da cobrança, Dorival evitou responsabilizar seus jogadores e transferiu o peso da situação para a condução da partida.

"Eu acho que dentro do campo temos quatro árbitros e mais alguns observadores, aí o problema é deles se deixaram acontecer, como aconteceram outras situações. O problema é a arbitragem. Difícil analisar tudo isso", afirmou.

Sobre as decisões durante o jogo, especialmente as substituições, o treinador foi categórico ao justificar a manutenção da estrutura da equipe. "O time estava bem, inteiro, no campo adversário, jogando com posse, então não tinha motivo para mudar. Estávamos com o domínio da partida. O que precisávamos era de aceleração, inversão de lado para jogar e, consequentemente, continuar criando", explicou.

Dorival também reconheceu a eficiência do rival, mesmo reforçando que o Corinthians foi superior em grande parte do confronto. "O Palmeiras foi feliz. Em uma jogada, em uma arrancada, chegara ao gol. Mas estou muito satisfeito com o que vi do Corinthians, a entrega, a luta pelo merecimento do resultado que, infelizmente, acabou não acontecendo", disse.

Questionado se o fato de ainda não ter vencido clássicos na temporada poderia pesar internamente, o técnico descartou qualquer impacto psicológico no elenco. "Não pesa em nada. Vamos continuar o trabalho, assim como se tivéssemos tido uma vitória. Lógico que incomoda, queríamos dar um grande resultado ao torcedor, lutamos para isso e fizemos uma grande partida. Merecíamos um resultado melhor, mas entre merecer e conseguir alcançar, existe a diferença no futebol, que hoje foi aproveitada pelo Palmeiras", avaliou.

Por fim, Dorival fez o discurso mais contundente da coletiva ao tratar do elenco e do planejamento da temporada. Sem citar posições, deixou claro que o Corinthians ainda está incompleto para o nível de competição que pretende disputar. "Eu ainda gostaria de mais três ou quatro reforços. Esse é o objetivo. Precisamos de uma equipe mais forte. O presidente tem consciência disso. Eu e o Marcelo Paz conversamos todos os dias sobre novos jogadores, sobre as carências que temos. Se quisermos fazer grandes competições nas que disputaremos, necessitaremos de mais atletas", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Dorival Júnior
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré

Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto

08.02.26 20h44

Futebol

Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses

Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro.

08.02.26 17h44

Futebol

Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta

Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa

08.02.26 15h20

Futebol

Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor

Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada.

08.02.26 15h08

MAIS LIDAS EM ESPORTES

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

Abel enaltece eficácia do Palmeiras e reflete: 'Expectativas e cobranças são enormes'

09.02.26 0h17

Dorival alfineta arbitragem em lance de Andreas e pede quatro reforços ao Corinthians

09.02.26 0h07

O MAIORAL

Você sabia? Tom Brady tem mais títulos de Super Bowl que todos os times da NFL

Se o New England vencer o Seattle Seahawks na grande final da NFL, chegará seu sétimo título e o desempate com o ex-quarterback

08.02.26 18h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda