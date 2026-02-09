Dorival alfineta arbitragem em lance de Andreas e pede quatro reforços ao Corinthians Estadão Conteúdo 09.02.26 0h07 Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, Dorival Júnior saiu da Neo Química Arena com um discurso firme, direto e cheio de recados. O treinador do Corinthians colocou a arbitragem no centro do debate, defendeu suas escolhas durante o jogo e valorizou a atuação da equipe no clássico. Ao comentar o pênalti perdido por Memphis e a catimba de Andreas Pereira antes da cobrança, Dorival evitou responsabilizar seus jogadores e transferiu o peso da situação para a condução da partida. "Eu acho que dentro do campo temos quatro árbitros e mais alguns observadores, aí o problema é deles se deixaram acontecer, como aconteceram outras situações. O problema é a arbitragem. Difícil analisar tudo isso", afirmou. Sobre as decisões durante o jogo, especialmente as substituições, o treinador foi categórico ao justificar a manutenção da estrutura da equipe. "O time estava bem, inteiro, no campo adversário, jogando com posse, então não tinha motivo para mudar. Estávamos com o domínio da partida. O que precisávamos era de aceleração, inversão de lado para jogar e, consequentemente, continuar criando", explicou. Dorival também reconheceu a eficiência do rival, mesmo reforçando que o Corinthians foi superior em grande parte do confronto. "O Palmeiras foi feliz. Em uma jogada, em uma arrancada, chegara ao gol. Mas estou muito satisfeito com o que vi do Corinthians, a entrega, a luta pelo merecimento do resultado que, infelizmente, acabou não acontecendo", disse. Questionado se o fato de ainda não ter vencido clássicos na temporada poderia pesar internamente, o técnico descartou qualquer impacto psicológico no elenco. "Não pesa em nada. Vamos continuar o trabalho, assim como se tivéssemos tido uma vitória. Lógico que incomoda, queríamos dar um grande resultado ao torcedor, lutamos para isso e fizemos uma grande partida. Merecíamos um resultado melhor, mas entre merecer e conseguir alcançar, existe a diferença no futebol, que hoje foi aproveitada pelo Palmeiras", avaliou. Por fim, Dorival fez o discurso mais contundente da coletiva ao tratar do elenco e do planejamento da temporada. Sem citar posições, deixou claro que o Corinthians ainda está incompleto para o nível de competição que pretende disputar. "Eu ainda gostaria de mais três ou quatro reforços. Esse é o objetivo. Precisamos de uma equipe mais forte. O presidente tem consciência disso. Eu e o Marcelo Paz conversamos todos os dias sobre novos jogadores, sobre as carências que temos. Se quisermos fazer grandes competições nas que disputaremos, necessitaremos de mais atletas", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Dorival Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto 08.02.26 20h44 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Abel enaltece eficácia do Palmeiras e reflete: 'Expectativas e cobranças são enormes' 09.02.26 0h17 Dorival alfineta arbitragem em lance de Andreas e pede quatro reforços ao Corinthians 09.02.26 0h07 O MAIORAL Você sabia? Tom Brady tem mais títulos de Super Bowl que todos os times da NFL Se o New England vencer o Seattle Seahawks na grande final da NFL, chegará seu sétimo título e o desempate com o ex-quarterback 08.02.26 18h58