Dorival alfineta arbitragem em lance de Andreas e pede quatro reforços ao Corinthians

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, Dorival Júnior saiu da Neo Química Arena com um discurso firme, direto e cheio de recados. O treinador do Corinthians colocou a arbitragem no centro do debate, defendeu suas escolhas durante o jogo e valorizou a atuação da equipe no clássico.

Ao comentar o pênalti perdido por Memphis e a catimba de Andreas Pereira antes da cobrança, Dorival evitou responsabilizar seus jogadores e transferiu o peso da situação para a condução da partida.

"Eu acho que dentro do campo temos quatro árbitros e mais alguns observadores, aí o problema é deles se deixaram acontecer, como aconteceram outras situações. O problema é a arbitragem. Difícil analisar tudo isso", afirmou.

Sobre as decisões durante o jogo, especialmente as substituições, o treinador foi categórico ao justificar a manutenção da estrutura da equipe. "O time estava bem, inteiro, no campo adversário, jogando com posse, então não tinha motivo para mudar. Estávamos com o domínio da partida. O que precisávamos era de aceleração, inversão de lado para jogar e, consequentemente, continuar criando", explicou.

Dorival também reconheceu a eficiência do rival, mesmo reforçando que o Corinthians foi superior em grande parte do confronto. "O Palmeiras foi feliz. Em uma jogada, em uma arrancada, chegara ao gol. Mas estou muito satisfeito com o que vi do Corinthians, a entrega, a luta pelo merecimento do resultado que, infelizmente, acabou não acontecendo", disse.

Questionado se o fato de ainda não ter vencido clássicos na temporada poderia pesar internamente, o técnico descartou qualquer impacto psicológico no elenco. "Não pesa em nada. Vamos continuar o trabalho, assim como se tivéssemos tido uma vitória. Lógico que incomoda, queríamos dar um grande resultado ao torcedor, lutamos para isso e fizemos uma grande partida. Merecíamos um resultado melhor, mas entre merecer e conseguir alcançar, existe a diferença no futebol, que hoje foi aproveitada pelo Palmeiras", avaliou.

Por fim, Dorival fez o discurso mais contundente da coletiva ao tratar do elenco e do planejamento da temporada. Sem citar posições, deixou claro que o Corinthians ainda está incompleto para o nível de competição que pretende disputar. "Eu ainda gostaria de mais três ou quatro reforços. Esse é o objetivo. Precisamos de uma equipe mais forte. O presidente tem consciência disso. Eu e o Marcelo Paz conversamos todos os dias sobre novos jogadores, sobre as carências que temos. Se quisermos fazer grandes competições nas que disputaremos, necessitaremos de mais atletas", concluiu.