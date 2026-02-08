Você sabia? Tom Brady tem mais títulos de Super Bowl que todos os times da NFL Se o New England vencer o Seattle Seahawks na grande final da NFL, chegará seu sétimo título e o desempate com o ex-quarterback O Liberal 08.02.26 18h58 Tom Brady é o maior campeão do Super Bowl com sete títulos conquistados (MARK J. REBILAS) Neste domingo (8), New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX, a grande final da National Football League (NFL). O duelo marca um reencontro entre as equipes após 11 anos, com os Patriots buscando igualar um recorde histórico do ídolo Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen. Lenda da NFL, Tom Brady detém a marca de maior número de títulos do Super Bowl por um jogador. Em 23 anos de carreira, o ex-quarterback conquistou sete troféus, um feito que supera o total de qualquer franquia da liga. VEJA MAIS Super Bowl LX: quem joga, que horas começa e onde assistir a final da NFL neste domingo (8)? Patriots e Seahawks fazem o segundo confronto decisivo entre as duas franquias. Super Bowl 2026: onde assistir ao vivo e horários dos shows de Bad Bunny, Green Day e mais O show do intervalo só começa depois do segundo tempo, já que as partidas da NFL são divididas em quatro períodos de 15 minutos. O recorde de Tom Brady e a chance dos Patriots Desses títulos, seis foram obtidos durante sua passagem e a dinastia construída com os Patriots. O sétimo e último foi conquistado com o Tampa Bay Buccaneers, em sua penúltima temporada antes da aposentadoria dos gramados. Com seis Super Bowls em sua história, todos sob o comando de Brady, os Patriots podem, finalmente, igualar a marca individual de seu ex-atleta. Esta será a terceira participação de New England em uma final da NFL desde a saída de Tom Brady da equipe. Além do New England Patriots, o Pittsburgh Steelers também possui seis troféus do Super Bowl em sua galeria. Seattle Seahawks busca revanche Com apenas um título em sua trajetória, o Seattle Seahawks entra em campo em busca de vingança contra seu algoz. A equipe foi superada pelos Patriots e por Tom Brady no Super Bowl XLIX, na temporada 2014-15, quando buscava o bicampeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tom Brady NFL super bowl futebol americano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56