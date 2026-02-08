Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Você sabia? Tom Brady tem mais títulos de Super Bowl que todos os times da NFL

Se o New England vencer o Seattle Seahawks na grande final da NFL, chegará seu sétimo título e o desempate com o ex-quarterback

O Liberal
fonte

Tom Brady é o maior campeão do Super Bowl com sete títulos conquistados (MARK J. REBILAS)

Neste domingo (8), New England Patriots e Seattle Seahawks se enfrentam no Super Bowl LX, a grande final da National Football League (NFL). O duelo marca um reencontro entre as equipes após 11 anos, com os Patriots buscando igualar um recorde histórico do ídolo Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen.

Lenda da NFL, Tom Brady detém a marca de maior número de títulos do Super Bowl por um jogador. Em 23 anos de carreira, o ex-quarterback conquistou sete troféus, um feito que supera o total de qualquer franquia da liga.

O recorde de Tom Brady e a chance dos Patriots

Desses títulos, seis foram obtidos durante sua passagem e a dinastia construída com os Patriots. O sétimo e último foi conquistado com o Tampa Bay Buccaneers, em sua penúltima temporada antes da aposentadoria dos gramados.

Com seis Super Bowls em sua história, todos sob o comando de Brady, os Patriots podem, finalmente, igualar a marca individual de seu ex-atleta. Esta será a terceira participação de New England em uma final da NFL desde a saída de Tom Brady da equipe.

Além do New England Patriots, o Pittsburgh Steelers também possui seis troféus do Super Bowl em sua galeria.

Seattle Seahawks busca revanche

Com apenas um título em sua trajetória, o Seattle Seahawks entra em campo em busca de vingança contra seu algoz. A equipe foi superada pelos Patriots e por Tom Brady no Super Bowl XLIX, na temporada 2014-15, quando buscava o bicampeonato.

.
