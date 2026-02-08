Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Super Bowl LX: quem joga, que horas começa e onde assistir a final da NFL neste domingo (8)?

Patriots e Seahawks fazem o segundo confronto decisivo entre as duas franquias.

O Liberal

O Super Bowl LX, a grande final da temporada 2025-26 da National Football League (NFL), colocará frente a frente New England Patriots e Seattle Seahawks neste domingo (8). A partida terá início às 20h30 (de Brasília) e será disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

A decisão, que promete grande emoção, terá transmissão ao vivo pela televisão nos canais ESPN e SporTV. Para quem prefere o streaming, as opções incluem Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass, na DAZN.

Confronto histórico

Este será o segundo confronto entre as duas franquias em uma final da NFL. O embate anterior ocorreu na temporada 2014-15, quando os Patriots superaram os Seahawks por 28 a 24 e levaram o título.

Os New England Patriots chegam à sua 12ª participação no Super Bowl, um recorde na história da liga. Com seis troféus Vince Lombardi já conquistados, a equipe busca o inédito sétimo campeonato, o primeiro sem a presença de Tom Brady.

Do outro lado, os Seattle Seahawks disputarão sua quarta final da NFL. O objetivo da equipe é adicionar o segundo campeonato à sua história.

Caminhada até a final

Para garantir a vaga na decisão, os Patriots venceram o Denver Broncos por 10 a 7 na final da American Football Conference (AFC), retornando ao Super Bowl pela primeira vez desde 2019.

Já os Seahawks asseguraram sua presença após derrotar o Los Angeles Rams por 31 a 27. A vitória, conquistada no Lumen Field no domingo (25), garantiu à equipe o título da National Football Conference (NFC).

Durante a temporada regular, ambas as equipes apresentaram campanhas consistentes. Tanto Patriots quanto Seahawks registraram 14 vitórias e apenas três derrotas.

Onde assistir ao Super Bowl LX

  • TV: ESPN e SporTV
  • Streaming: Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass (DAZN)

Ficha técnica do Super Bowl LX

  • Data: 08/02/2026
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
  • Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia
Palavras-chave

futebol americano

Super Bowl

NFL
Esportes
.
