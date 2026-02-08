Super Bowl LX: quem joga, que horas começa e onde assistir a final da NFL neste domingo (8)? Patriots e Seahawks fazem o segundo confronto decisivo entre as duas franquias. O Liberal 08.02.26 17h48 O Super Bowl LX, a grande final da temporada 2025-26 da National Football League (NFL), colocará frente a frente New England Patriots e Seattle Seahawks neste domingo (8). A partida terá início às 20h30 (de Brasília) e será disputada no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. A decisão, que promete grande emoção, terá transmissão ao vivo pela televisão nos canais ESPN e SporTV. Para quem prefere o streaming, as opções incluem Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass, na DAZN. Confronto histórico Este será o segundo confronto entre as duas franquias em uma final da NFL. O embate anterior ocorreu na temporada 2014-15, quando os Patriots superaram os Seahawks por 28 a 24 e levaram o título. Os New England Patriots chegam à sua 12ª participação no Super Bowl, um recorde na história da liga. Com seis troféus Vince Lombardi já conquistados, a equipe busca o inédito sétimo campeonato, o primeiro sem a presença de Tom Brady. Do outro lado, os Seattle Seahawks disputarão sua quarta final da NFL. O objetivo da equipe é adicionar o segundo campeonato à sua história. Caminhada até a final Para garantir a vaga na decisão, os Patriots venceram o Denver Broncos por 10 a 7 na final da American Football Conference (AFC), retornando ao Super Bowl pela primeira vez desde 2019. Já os Seahawks asseguraram sua presença após derrotar o Los Angeles Rams por 31 a 27. A vitória, conquistada no Lumen Field no domingo (25), garantiu à equipe o título da National Football Conference (NFC). Durante a temporada regular, ambas as equipes apresentaram campanhas consistentes. Tanto Patriots quanto Seahawks registraram 14 vitórias e apenas três derrotas. Onde assistir ao Super Bowl LX TV: ESPN e SporTV Streaming: Disney+, GeTV (YouTube) e NFL League Pass (DAZN) Ficha técnica do Super Bowl LX Data: 08/02/2026 Horário: 20h30 (de Brasília) Local: Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol americano Super Bowl NFL COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa 08.02.26 15h20 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56