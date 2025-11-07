Capa Jornal Amazônia
Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B

Cuiabá e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Goiás soma 5 pontos a mais que Cuibá (Igor Mota/ O Liberal)

Cuiabá x Goiás disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cuiabá x Goiás ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Goiás é o 7° colocado da Série B e acumula 15 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 34 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Cuiabá está em 11° lugar com 13 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 41 gols marcados e 42 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Cuiabá x Goiás: prováveis escalações

Cuiabá: Luan Polli; Gui Mariano, Calebe e Nathan; Mateusinho, David Miguel, Denilson e Max; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.

Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Messias (Titi) e Anthony; Willean Lepo, Juninho, Rafael Gava e Lucas Lovat; Brayann, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA
Cuiabá x Goiás
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)
Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 21h30

.
