Cuiabá x Goiás: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Cuiabá e Goiás jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 07.11.25 20h30 Goiás soma 5 pontos a mais que Cuibá (Igor Mota/ O Liberal) Cuiabá x Goiás disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 36° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cuiabá x Goiás ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Goiás é o 7° colocado da Série B e acumula 15 vitórias, 10 empates, 10 derrotas, 39 gols marcados e 34 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Cuiabá está em 11° lugar com 13 vitórias, 11 empates, 11 derrotas, 41 gols marcados e 42 gols sofridos. O time também registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Cuiabá x Goiás: prováveis escalações Cuiabá: Luan Polli; Gui Mariano, Calebe e Nathan; Mateusinho, David Miguel, Denilson e Max; Carlos Alberto, Alejandro Martínez e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros. Goiás: Tadeu; Lucas Ribeiro, Messias (Titi) e Anthony; Willean Lepo, Juninho, Rafael Gava e Lucas Lovat; Brayann, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Fábio Carille. FICHA TÉCNICA Cuiabá x Goiás Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 21h30