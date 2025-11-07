Emprestado pelo Botafogo e ainda sem atuar pelo Remo, zagueiro é relacionado para jogos decisivos Cria das categorias de base azulinas, Kawan foi campeão paraense sub-15 pelo Remo, antes de se transferir para o Botafogo, onde chegou a atuar pela equipe principal O Liberal 07.11.25 19h07 O reencontro de Kawan com o Clube do Remo ganhou um novo capítulo nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro paraense de 22 anos, emprestado pelo Botafogo, foi relacionado pela primeira vez desde que chegou ao clube em julho e está entre os jogadores que viajaram para os dois confrontos decisivos fora de casa, contra Novorizontino e Avaí. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Apesar da convocação para a delegação azulina, a tendência é que Kawan siga como reserva. O setor defensivo do Leão é um dos mais estáveis da equipe comandada por Guto Ferreira, com Klaus, Kayky, Reynaldo e Tassano disputando diretamente a titularidade — todos disponíveis para os compromissos desta sequência. VEJA MAIS Prefeitura de Belém instala telão para torcedores acompanharem jogo decisivo do Remo Transmissão ao vivo, música e estrutura completa prometem transformar o sábado em uma grande festa azulina no Portal da Amazônia, às margens da Baía do Guajará Remo teria definido premiação por acesso e título; clube não confirma valores O Remo volta a campo neste sábado (8), às 16h, para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi Mesmo assim, a presença do jovem na lista é simbólica. Cria das categorias de base azulinas, Kawan foi campeão paraense sub-15 pelo Remo, antes de se transferir para o Botafogo, onde chegou a atuar pela equipe principal. O retorno ao Baenão, quase sete anos depois, representa um ciclo que se completa, ainda que em uma função de apoio neste momento. Desde sua chegada, o zagueiro vinha se preparando fisicamente e aguardando uma oportunidade no elenco. A ausência de lesões e o bom desempenho dos companheiros impediram sua estreia até aqui, mas Guto Ferreira decidiu levá-lo na viagem que pode definir o acesso do Remo à Série A. Com 58 pontos e na 3ª colocação, o Leão depende apenas de si para subir de divisão. O time enfrenta o Novorizontino neste sábado (8), às 16h, em Novo Horizonte (SP), e depois encara o Avaí, em Florianópolis, antes de encerrar a competição diante do Goiás, no dia 23, no Mangueirão — jogo que pode marcar o retorno azulino à elite após 32 anos. 