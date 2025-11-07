Prefeitura de Belém instala telão para torcedores acompanharem jogo decisivo do Remo

O Portal da Amazônia vai se transformar em um ponto de encontro para a torcida azulina neste sábado (8). A Prefeitura de Belém anunciou que fará a transmissão ao vivo do confronto entre Remo e Novorizontino, válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, marcado para as 16h, em Novo Horizonte (SP), pode aproximar o Leão do tão sonhado retorno à Série A após 32 anos. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com e narração pela Rádio Liberal+.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A estrutura montada no Portal contará com um grande telão, som e espaços de convivência para que torcedores possam assistir à partida. Além do futebol, a prefeitura informou que o evento terá atrações musicais nos intervalos e uma ambientação especial para receber o público, que promete lotar a orla para empurrar o Remo mesmo a quilômetros de distância.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo]]

[[(standard.Article) Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B]]

A iniciativa busca oferecer um momento de lazer e celebração em um dos principais cartões-postais de Belém. “É uma forma de reunir a cidade em torno de um momento tão importante para o esporte paraense”, informou a prefeitura.

O clima de expectativa é grande entre os torcedores, que já se mobilizam para acompanhar o jogo vestidos de azul e branco. Nas redes sociais, grupos organizados prometem levar bandeiras, tambores e muita animação para o espaço, transformando o Portal em uma extensão do Baenão.

O Remo entra em campo com 58 pontos, na 3ª colocação, e depende apenas de si para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro. Após o duelo contra o Novorizontino, o time segue viagem para enfrentar o Avaí, em Florianópolis, antes de encerrar a Série B diante do Goiás, em Belém, no dia 23 de novembro — partida que pode marcar o fim de uma espera de mais de três décadas pelo acesso.

Serviço:

Transmissão de Remo x Novorizontino

Sábado, 8 de novembro

A partir das 16h

Portal da Amazônia, Belém

Música nos intervalos e estrutura gratuita para o público