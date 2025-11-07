Capa Jornal Amazônia
Remo

Remo teria definido premiação por acesso e título; clube não confirma valores

O Remo volta a campo neste sábado (8), às 16h, para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi

O Liberal
fonte

A torcida azulina segue ansiosa com a possibilidade de acesso. (Thiago Gomes/ O Liberal)

Informações divulgadas pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, apontam que o Clube do Remo já definiu os valores de premiação aos jogadores na reta final da Série B. Segundo ele, o “bicho” acordado internamente seria de R$ 5 milhões em caso de acesso à Série A e R$ 7 milhões se o time conquistar o título da competição.

Procurado, o Remo mantém o silêncio sobre o assunto. A assessoria do clube informou que não comenta valores relacionados a premiações internas, tratando o tema como estritamente institucional e confidencial.

Apesar disso, a especulação repercutiu com força entre os torcedores azulinos, principalmente nas redes sociais, onde a possibilidade de acesso — algo que o clube não conquista há mais de 30 anos — vem gerando grande mobilização.

Enquanto a discussão sobre a premiação segue sem confirmação oficial, o grupo segue afiado na busca pela redenção. O Remo volta a campo neste sábado (8), às 16h, para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior paulista. O confronto coloca frente a frente dois times que ainda disputam vagas na Série A: o Remo é o 3º colocado, com 58 pontos, e o Tigre aparece em 5º, somando 56.

A partida é considerada decisiva para a reta final da competição. A proximidade com o acesso poderia ter sido conquistada na última rodada, quando o time recebeu a Chapecoense, em Belém, mas o empate aos 52 minutos estragou os planos do time azulino, que agora precisa vencer fora para caminhar em direção ao sonhado acesso.

