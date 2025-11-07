Remo teria definido premiação por acesso e título; clube não confirma valores O Remo volta a campo neste sábado (8), às 16h, para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi O Liberal 07.11.25 18h32 A torcida azulina segue ansiosa com a possibilidade de acesso. (Thiago Gomes/ O Liberal) Informações divulgadas pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, apontam que o Clube do Remo já definiu os valores de premiação aos jogadores na reta final da Série B. Segundo ele, o “bicho” acordado internamente seria de R$ 5 milhões em caso de acesso à Série A e R$ 7 milhões se o time conquistar o título da competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Procurado, o Remo mantém o silêncio sobre o assunto. A assessoria do clube informou que não comenta valores relacionados a premiações internas, tratando o tema como estritamente institucional e confidencial. Apesar disso, a especulação repercutiu com força entre os torcedores azulinos, principalmente nas redes sociais, onde a possibilidade de acesso — algo que o clube não conquista há mais de 30 anos — vem gerando grande mobilização. VEJA MAIS Perto do acesso, Remo aposta na estrela de Pedro Rocha para decisão contra o Novorizontino Remo e Novorizontino estão separados por apenas dois pontos na tabela: 58 para os azulinos, que ocupam o 3º lugar, e 56 para o Tigre, atualmente em 5º Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa Enquanto a discussão sobre a premiação segue sem confirmação oficial, o grupo segue afiado na busca pela redenção. O Remo volta a campo neste sábado (8), às 16h, para enfrentar o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior paulista. O confronto coloca frente a frente dois times que ainda disputam vagas na Série A: o Remo é o 3º colocado, com 58 pontos, e o Tigre aparece em 5º, somando 56. A partida é considerada decisiva para a reta final da competição. A proximidade com o acesso poderia ter sido conquistada na última rodada, quando o time recebeu a Chapecoense, em Belém, mas o empate aos 52 minutos estragou os planos do time azulino, que agora precisa vencer fora para caminhar em direção ao sonhado acesso. 