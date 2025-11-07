Perto do acesso, Remo aposta na estrela de Pedro Rocha para decisão contra o Novorizontino

A delegação azulina está concentrada em São José do Rio Preto, a 86 km de Novo Horizonte, onde o time enfrenta o Novorizontino neste sábado (8), às 16h, pela 36ª rodada da Série B. A chegada da equipe foi marcada pelo clima positivo: antes de deixar Belém, o elenco recebeu forte demonstração de apoio da torcida, que vê o acesso à Série A como uma possibilidade real.

“Fundamental para nós esse apoio. Recebo muitas mensagens, e os outros jogadores também. A festa na nossa saída nos deixou muito felizes. Sentimos, de verdade, esse carinho. Vamos dar o máximo para retribuir dentro de campo”, disse o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 14 gols.

A partida no interior paulista tende a ser uma das mais difíceis do campeonato para o Leão. Remo e Novorizontino estão separados por apenas dois pontos na tabela: 58 para os azulinos, que ocupam o 3º lugar, e 56 para o Tigre, atualmente em 5º. É confronto direto, de peso, e que pode aproximar o Remo de forma decisiva do acesso.

O técnico Guto Ferreira, no entanto, terá desfalques importantes. Caio Vinicius e Diego Hernández, dois dos artilheiros do time na “Era Guto”, cumprem suspensão. Pedro Rocha reconhece as perdas, mas garante confiança no elenco.

“O grupo é muito qualificado. Independentemente de quem vai jogar, todos estão preparados. Quem entrar no lugar deles estará pronto para nos ajudar”, afirmou.

O duelo também carrega um recorte simbólico da campanha. No primeiro turno, Remo e Novorizontino empataram por 1 a 1. Desde então, ambos passaram por mudanças no comando técnico — Guto Ferreira assumiu o Leão, enquanto Enderson Moreira tomou o comando do Tigre. No entanto, o objetivo segue idêntico: o acesso.