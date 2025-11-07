Perto do acesso, Remo aposta na estrela de Pedro Rocha para decisão contra o Novorizontino Remo e Novorizontino estão separados por apenas dois pontos na tabela: 58 para os azulinos, que ocupam o 3º lugar, e 56 para o Tigre, atualmente em 5º O Liberal 07.11.25 18h00 Os dois clubes voltam a se enfrentar nesta Série B. (Cristino Martins / O Liberal) A delegação azulina está concentrada em São José do Rio Preto, a 86 km de Novo Horizonte, onde o time enfrenta o Novorizontino neste sábado (8), às 16h, pela 36ª rodada da Série B. A chegada da equipe foi marcada pelo clima positivo: antes de deixar Belém, o elenco recebeu forte demonstração de apoio da torcida, que vê o acesso à Série A como uma possibilidade real. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Fundamental para nós esse apoio. Recebo muitas mensagens, e os outros jogadores também. A festa na nossa saída nos deixou muito felizes. Sentimos, de verdade, esse carinho. Vamos dar o máximo para retribuir dentro de campo”, disse o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 14 gols. A partida no interior paulista tende a ser uma das mais difíceis do campeonato para o Leão. Remo e Novorizontino estão separados por apenas dois pontos na tabela: 58 para os azulinos, que ocupam o 3º lugar, e 56 para o Tigre, atualmente em 5º. É confronto direto, de peso, e que pode aproximar o Remo de forma decisiva do acesso. VEJA MAIS Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição Remo tem segundo maior crescimento nas redes sociais em outubro, mas ainda segue atrás do Paysandu Clube azulino soma 80 mil novos seguidores e supera gigantes do futebol brasileiro; levantamento é do Ibope Repucom Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa O técnico Guto Ferreira, no entanto, terá desfalques importantes. Caio Vinicius e Diego Hernández, dois dos artilheiros do time na “Era Guto”, cumprem suspensão. Pedro Rocha reconhece as perdas, mas garante confiança no elenco. “O grupo é muito qualificado. Independentemente de quem vai jogar, todos estão preparados. Quem entrar no lugar deles estará pronto para nos ajudar”, afirmou. O duelo também carrega um recorte simbólico da campanha. No primeiro turno, Remo e Novorizontino empataram por 1 a 1. Desde então, ambos passaram por mudanças no comando técnico — Guto Ferreira assumiu o Leão, enquanto Enderson Moreira tomou o comando do Tigre. No entanto, o objetivo segue idêntico: o acesso. 