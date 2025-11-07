Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino

Rosario Central x San Lorenzo disputam hoje, sexta-feira (07/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rosario x San Lorenzo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Rosario Central lidera invicto o Grupo B da segunda fase da Série A argentina e soma 8 vitórias, 6 empates, 18 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela competição.

Já o San Lorenzo ocupa a 5° posição do mesmo grupo e acumula 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Rosario x San Lorenzo: prováveis escalações

Rosario: Sem informações. Técnico: Omar De Felippe.

San Lorenzo: Sem informações. Técnico: Gustavo Costas.

FICHA TÉCNICA

Rosario Central x San Lorenzo

Campeonato Argentino

Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 21h