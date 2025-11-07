Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 07.11.25 20h00 Rosario Central lidera invicto o Grupo B, está em uma sequência de 5 vitórias e acumula 8 pontos a mais que San Lorenzo (Facebook/ @rosariocentral) Rosario Central x San Lorenzo disputam hoje, sexta-feira (07/11), uma partida pela 15° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h (horário de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Rosario x San Lorenzo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Rosario Central lidera invicto o Grupo B da segunda fase da Série A argentina e soma 8 vitórias, 6 empates, 18 gols marcados e 7 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pela competição. Já o San Lorenzo ocupa a 5° posição do mesmo grupo e acumula 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Rosario x San Lorenzo: prováveis escalações Rosario: Sem informações. Técnico: Omar De Felippe. San Lorenzo: Sem informações. Técnico: Gustavo Costas. FICHA TÉCNICA Rosario Central x San Lorenzo Campeonato Argentino Local: Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave San Lorenzo Rosario Central jogos de hoje campeonato argentino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.11.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.11.25 18h00 Campeonato Espanhol Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 16h00 Série A italiana Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41