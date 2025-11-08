Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (08/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Vasco enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 21h, o São Paulo enfrentará o RB Bragantino pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Leverkusen x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Union Berlin x Bayern - 11h30 - CazéTV e OneFootball Hoffenheim x Leipzig - 11h30 - OneFootball Hamburg x Borussia Dortmund - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Huracán x Newell's Old Boys - 17h - AFA Play Racing x Defensa y Justicia - 17h - Disney+ Talleres x Platense - 19h15 - Disney+ San Martín de San Juan x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+ Unión de Santa Fe x Barracas Central - 21h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

Sport Recife x Atlético-MG - 16h - Premiere Vasco x Juventude - 18h - SporTV e Premiere Internacional x Bahia - 18h30 - CazéTV e Premiere São Paulo x Bragantino - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Remo - 16h - ESPN 4 e Disney+ Athletico-PR x Volta Redonda - 18h30 - Disney+ Vila Nova x Avaí - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Alavés - 10h - Disney+ Sevilla x Osasuna - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Atlético Madrid x Levante - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Espanyol x Villarreal - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Tottenham x Manchester United - 09h30 - Disney+ Everton x Fulham - 12h - XSports e Disney+ West Ham x Burnley - 12h - ESPN e Disney+ Sunderland x Arsenal - 14h30 - ESPN e Disney+ Chelsea x Wolverhampton - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Como x Cagliari - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Lecce x Verona - 11h - Disney+ Juventus x Torino - 14h - ESPN 4 e Disney+ Parma x Milan - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

Alverca x Rio Ave - 12h30 - Sem informações Tondela x Vitória SC - 15h - Sem informações Santa Clara x Sporting - 17h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

Neom x Al Nassr - 10h50 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Ettifaq - 11h45 - Sem informações Al Ittihad x Al Ahli - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

12h - West Ham x Burnley - Premier League 12h15 - Sevilla x Osasuna - La Liga 14h - Juventus x Torino - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Levante - La Liga 14h30 - Sunderland x Arsenal - Premier League 17h - Chelsea x Wolverhampton - Premier League 17h30 - Santa Clara x Sporting - Campeonato Português 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - Campeonato Argentino

SporTV

10h50 - Neom x Al Nassr - Campeonato Saudita 14h30 - Al Ittihad x Al Ahli - Campeonato Saudita 18h - Vasco x Juventude - Brasileirão 21h - São Paulo x Bragantino - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

09h30 - Tottenham x Manchester United - Premier League 10h - Girona x Alavés - La Liga 11h - Como x Cagliari - Campeonato Italiano 11h - Lecce x Verona - Campeonato Italiano 12h - Everton x Fulham - Premier League 12h - West Ham x Burnley - Premier League 12h15 - Sevilla x Osasuna - La Liga 14h - Juventus x Torino - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Levante - La Liga 14h30 - Sunderland x Arsenal - Premier League 16h - Novorizontino x Remo - Série B do Brasileirão 16h45 - Parma x Milan - Campeonato Italiano 17h - Racing x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino 17h - Espanyol x Villarreal - La Liga 17h - Chelsea x Wolverhampton - Premier League 17h30 - Santa Clara x Sporting - Campeonato Português 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 19h15 - Talleres x Platense - Campeonato Argentino 20h30 - Vila Nova x Avaí - Série B do Brasileirão 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - Campeonato Argentino

Premiere

16h - Sport Recife x Atlético-MG - Brasileirão 18h - Vasco x Juventude - Brasileirão 18h30 - Internacional x Bahia - Brasileirão 21h - São Paulo x Bragantino - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

11h30 - Leverkusen x Heidenheim - Bundesliga 11h30 - Union Berlin x Bayern - Bundesliga 11h30 - Hoffenheim x Leipzig - Bundesliga 11h30 - Hamburg x Borussia Dortmund - Bundesliga 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.