Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 08.11.25 7h00 Às 21h, o RB Bragantino enfrenterá o São Paulo pelo Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) Os jogos de hoje, neste sábado (08/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais. Às 18h, o Vasco enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 21h, o São Paulo enfrentará o RB Bragantino pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x Heidenheim - 11h30 - OneFootball Union Berlin x Bayern - 11h30 - CazéTV e OneFootball Hoffenheim x Leipzig - 11h30 - OneFootball Hamburg x Borussia Dortmund - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Argentino Huracán x Newell's Old Boys - 17h - AFA Play Racing x Defensa y Justicia - 17h - Disney+ Talleres x Platense - 19h15 - Disney+ San Martín de San Juan x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+ Unión de Santa Fe x Barracas Central - 21h30 - AFA Play Campeonato Brasileiro Sport Recife x Atlético-MG - 16h - Premiere Vasco x Juventude - 18h - SporTV e Premiere Internacional x Bahia - 18h30 - CazéTV e Premiere São Paulo x Bragantino - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Remo - 16h - ESPN 4 e Disney+ Athletico-PR x Volta Redonda - 18h30 - Disney+ Vila Nova x Avaí - 20h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Alavés - 10h - Disney+ Sevilla x Osasuna - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Atlético Madrid x Levante - 14h30 - ESPN 2 e Disney+ Espanyol x Villarreal - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Tottenham x Manchester United - 09h30 - Disney+ Everton x Fulham - 12h - XSports e Disney+ West Ham x Burnley - 12h - ESPN e Disney+ Sunderland x Arsenal - 14h30 - ESPN e Disney+ Chelsea x Wolverhampton - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Como x Cagliari - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Lecce x Verona - 11h - Disney+ Juventus x Torino - 14h - ESPN 4 e Disney+ Parma x Milan - 16h45 - Disney+ Campeonato Português Alverca x Rio Ave - 12h30 - Sem informações Tondela x Vitória SC - 15h - Sem informações Santa Clara x Sporting - 17h30 - ESPN 2 e Disney+ Campeonato Saudita Neom x Al Nassr - 10h50 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Ettifaq - 11h45 - Sem informações Al Ittihad x Al Ahli - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Sport e Atlético Mineiro; veja o horário O jogo entre Sport Recife x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Vasco e Juventude; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Juventude terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h. Onde assistir ao jogo de Inter e Bahia; veja o horário O jogo entre Internacional x Bahia terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30. Onde assistir ao jogo de São Paulo e Bragantino; veja o horário O jogo entre São Paulo x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 12h - West Ham x Burnley - Premier League 12h15 - Sevilla x Osasuna - La Liga 14h - Juventus x Torino - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Levante - La Liga 14h30 - Sunderland x Arsenal - Premier League 17h - Chelsea x Wolverhampton - Premier League 17h30 - Santa Clara x Sporting - Campeonato Português 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - Campeonato Argentino SporTV 10h50 - Neom x Al Nassr - Campeonato Saudita 14h30 - Al Ittihad x Al Ahli - Campeonato Saudita 18h - Vasco x Juventude - Brasileirão 21h - São Paulo x Bragantino - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Tottenham x Manchester United - Premier League 10h - Girona x Alavés - La Liga 11h - Como x Cagliari - Campeonato Italiano 11h - Lecce x Verona - Campeonato Italiano 12h - Everton x Fulham - Premier League 12h - West Ham x Burnley - Premier League 12h15 - Sevilla x Osasuna - La Liga 14h - Juventus x Torino - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Levante - La Liga 14h30 - Sunderland x Arsenal - Premier League 16h - Novorizontino x Remo - Série B do Brasileirão 16h45 - Parma x Milan - Campeonato Italiano 17h - Racing x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino 17h - Espanyol x Villarreal - La Liga 17h - Chelsea x Wolverhampton - Premier League 17h30 - Santa Clara x Sporting - Campeonato Português 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 19h15 - Talleres x Platense - Campeonato Argentino 20h30 - Vila Nova x Avaí - Série B do Brasileirão 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - Campeonato Argentino Premiere 16h - Sport Recife x Atlético-MG - Brasileirão 18h - Vasco x Juventude - Brasileirão 18h30 - Internacional x Bahia - Brasileirão 21h - São Paulo x Bragantino - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball 11h30 - Leverkusen x Heidenheim - Bundesliga 11h30 - Union Berlin x Bayern - Bundesliga 11h30 - Hoffenheim x Leipzig - Bundesliga 11h30 - Hamburg x Borussia Dortmund - Bundesliga 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. 