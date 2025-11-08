Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 21h, o RB Bragantino enfrenterá o São Paulo pelo Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino)

Os jogos de hoje, neste sábado (08/11), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 18h, o Vasco enfrentará o Juventude pelo Brasileirão. Já às 21h, o São Paulo enfrentará o RB Bragantino pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x Heidenheim - 11h30 - OneFootball
  2. Union Berlin x Bayern - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  3. Hoffenheim x Leipzig - 11h30 - OneFootball
  4. Hamburg x Borussia Dortmund - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Borussia Mönchengladbach x Colônia - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Huracán x Newell's Old Boys - 17h - AFA Play
  2. Racing x Defensa y Justicia - 17h - Disney+
  3. Talleres x Platense - 19h15 - Disney+
  4. San Martín de San Juan x Lanús - 21h30 - ESPN e Disney+
  5. Unión de Santa Fe x Barracas Central - 21h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro

  1. Sport Recife x Atlético-MG - 16h - Premiere
  2. Vasco x Juventude - 18h - SporTV e Premiere
  3. Internacional x Bahia - 18h30 - CazéTV e Premiere
  4. São Paulo x Bragantino - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Novorizontino x Remo - 16h - ESPN 4 e Disney+
  2. Athletico-PR x Volta Redonda - 18h30 - Disney+
  3. Vila Nova x Avaí - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Alavés - 10h - Disney+
  2. Sevilla x Osasuna - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Atlético Madrid x Levante - 14h30 - ESPN 2 e Disney+
  4. Espanyol x Villarreal - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Tottenham x Manchester United - 09h30 - Disney+
  2. Everton x Fulham - 12h - XSports e Disney+
  3. West Ham x Burnley - 12h - ESPN e Disney+
  4. Sunderland x Arsenal - 14h30 - ESPN e Disney+
  5. Chelsea x Wolverhampton - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Como x Cagliari - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Lecce x Verona - 11h - Disney+
  3. Juventus x Torino - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Parma x Milan - 16h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Alverca x Rio Ave - 12h30 - Sem informações
  2. Tondela x Vitória SC - 15h - Sem informações
  3. Santa Clara x Sporting - 17h30 - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Neom x Al Nassr - 10h50 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Shabab x Al Ettifaq - 11h45 - Sem informações
  3. Al Ittihad x Al Ahli - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Sport e Atlético Mineiro; veja o horário

O jogo entre Sport Recife x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Juventude; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Juventude terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 18h.

Onde assistir ao jogo de Inter e Bahia; veja o horário

O jogo entre Internacional x Bahia terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo Premiere, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Bragantino; veja o horário

O jogo entre São Paulo x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 12h - West Ham x Burnley - Premier League
  2. 12h15 - Sevilla x Osasuna - La Liga
  3. 14h - Juventus x Torino - Campeonato Italiano
  4. 14h30 - Atlético Madrid x Levante - La Liga
  5. 14h30 - Sunderland x Arsenal - Premier League
  6. 17h - Chelsea x Wolverhampton - Premier League
  7. 17h30 - Santa Clara x Sporting - Campeonato Português
  8. 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h50 - Neom x Al Nassr - Campeonato Saudita
  2. 14h30 - Al Ittihad x Al Ahli - Campeonato Saudita
  3. 18h - Vasco x Juventude - Brasileirão
  4. 21h - São Paulo x Bragantino - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Tottenham x Manchester United - Premier League
  2. 10h - Girona x Alavés - La Liga
  3. 11h - Como x Cagliari - Campeonato Italiano
  4. 11h - Lecce x Verona - Campeonato Italiano
  5. 12h - Everton x Fulham - Premier League
  6. 12h - West Ham x Burnley - Premier League
  7. 12h15 - Sevilla x Osasuna - La Liga
  8. 14h - Juventus x Torino - Campeonato Italiano
  9. 14h30 - Atlético Madrid x Levante - La Liga
  10. 14h30 - Sunderland x Arsenal - Premier League
  11. 16h - Novorizontino x Remo - Série B do Brasileirão
  12. 16h45 - Parma x Milan - Campeonato Italiano
  13. 17h - Racing x Defensa y Justicia - Campeonato Argentino
  14. 17h - Espanyol x Villarreal - La Liga
  15. 17h - Chelsea x Wolverhampton - Premier League
  16. 17h30 - Santa Clara x Sporting - Campeonato Português
  17. 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  18. 19h15 - Talleres x Platense - Campeonato Argentino
  19. 20h30 - Vila Nova x Avaí - Série B do Brasileirão
  20. 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Sport Recife x Atlético-MG - Brasileirão
  2. 18h - Vasco x Juventude - Brasileirão
  3. 18h30 - Internacional x Bahia - Brasileirão
  4. 21h - São Paulo x Bragantino - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Leverkusen x Heidenheim - Bundesliga
  2. 11h30 - Union Berlin x Bayern - Bundesliga
  3. 11h30 - Hoffenheim x Leipzig - Bundesliga
  4. 11h30 - Hamburg x Borussia Dortmund - Bundesliga
  5. 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

.
