Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.11.25 16h00 Elche soma só 2 pontos a mais que Real Sociedad em La Liga (X/ @elchecf) Elche x Real Sociedad disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Elche x Real Sociedad ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Elche é o 9° colocado de La Liga e acumula 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Real Sociedad está em 14° lugar com 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Gharafa x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Gharafa e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Elche x Real Sociedad: prováveis escalações Elche: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Gomez, Torro, Bretones; Raul Garcia, Budimir, Munoz. Real Sociedad: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Reina, Chaira; Rondon. FICHA TÉCNICA Elche x Real Sociedad Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 17h