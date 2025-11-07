Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga

Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Elche soma só 2 pontos a mais que Real Sociedad em La Liga (X/ @elchecf)

Elche x Real Sociedad disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Elche x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Elche é o 9° colocado de La Liga e acumula 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Real Sociedad está em 14° lugar com 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Al-Gharafa x Al-Hilal: onde assistir e escalações do jogo hoje (03/11) pela Liga dos Campeões AFC
Al Gharafa e Al Hilal jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Elche x Real Sociedad: prováveis escalações

Elche: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Gomez, Torro, Bretones; Raul Garcia, Budimir, Munoz.

Real Sociedad: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Reina, Chaira; Rondon.

FICHA TÉCNICA
Elche x Real Sociedad
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha
Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 17h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Elche

Real Sociedad

La Liga 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A argentina

Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino

Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

07.11.25 20h00

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B

Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

07.11.25 18h00

Campeonato Espanhol

Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga

Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

07.11.25 16h00

Série A italiana

Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano

Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

07.11.25 15h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista

A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP

06.11.25 9h26

FUTEBOL

Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí

Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa

07.11.25 9h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira

07.11.25 7h00

FUTEBOL

Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números

Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação

05.11.25 13h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda