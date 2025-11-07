Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga

Elche x Real Sociedad disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 11° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Elche x Real Sociedad ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Elche é o 9° colocado de La Liga e acumula 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Real Sociedad está em 14° lugar com 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Elche x Real Sociedad: prováveis escalações

Elche: Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Gomez, Torro, Bretones; Raul Garcia, Budimir, Munoz.

Real Sociedad: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Reina, Chaira; Rondon.

FICHA TÉCNICA

Elche x Real Sociedad

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, 17h