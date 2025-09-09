Venezuela x Colômbia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa

Venezuela x Colômbia disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Venezuela x Colômbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 5, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Colômbia é a 5° colocada da competição com 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já a Venezuela ocupa a 7° posição e soma 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Venezuela x Colômbia: prováveis escalações

Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Makoun; Tomás Rincón, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondon. Técnico: Fernando Batista.

Colômbia: Vargas; Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica; Richard Rios, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Cordoba. Técnico: Nestor Lorenzo.

FICHA TÉCNICA

Venezuela x Colômbia

Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul

Local: Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 20h30