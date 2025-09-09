Venezuela x Colômbia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Venezuela e Colômbia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 19h30 A Colômbia soma 7 pontos a mais que a Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo (X/ @SeleccionPeru) Venezuela x Colômbia disputam hoje, terça-feira (09/09), a última rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Venezuela x Colômbia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 5, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Colômbia é a 5° colocada da competição com 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, 22 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já a Venezuela ocupa a 7° posição e soma 4 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 15 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (09/09) A seleção brasileira joga contra a seleção boliviana pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo 2026; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Equador x Argentina: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Equador e Argentina jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Venezuela x Colômbia: prováveis escalações Venezuela: Romo; Aramburu, Ferraresi, Ángel, Makoun; Tomás Rincón, Cásseres; Savarino, Bello, Navarro e Rondon. Técnico: Fernando Batista. Colômbia: Vargas; Arias, Sanchez, Lucumi, Mojica; Richard Rios, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Cordoba. Técnico: Nestor Lorenzo. FICHA TÉCNICA Venezuela x Colômbia Eliminatórias da Copa do Mundo - América do Sul Local: Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 20h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Venezuela Colômbia eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Chile x Uruguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Chile e Uruguai jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Venezuela x Colômbia: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Venezuela e Colômbia jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 19h30 Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Peru x Paraguai: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Peru e Paraguai jogam pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 19h30 Eliminatórias da Copa do Mundo Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (09/09) A seleção brasileira joga contra a seleção boliviana pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo 2026; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 SÉRIE B Caso repita desempenho do ano passado, Marcio Fernandes pode salvar Paysandu do rebaixamento Técnico deve reestrear diante do América-MG na mesma rodada em que assumiu o clube em 2024, quando garantiu a permanência 09.09.25 15h08