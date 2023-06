Veja a provável escalação titular da Seleção Brasileira para enfrentar Guiné no sábado (17)

A Seleção Brasileira contará com nove remanescentes da Copa do Mundo do Catar como titulares no amistoso contra Guiné, que será realizado neste sábado. O jogo está marcado para as 16h30 (horário de Brasília) no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

O técnico Ramon Menezes confirmou a escalação que vinha sendo esboçada nos últimos dias. As novidades na equipe são o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joilinton, do Newcastle, que foram convocados pela primeira vez nesta data Fifa.

Caso o treinador não surpreenda, o Brasil entrará em campo com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Richarlison.

No primeiro treino tático, na terça-feira, Ramon iniciou com Alex Telles na lateral esquerda, mas testou Ayrton Lucas. Nas sessões de treinamento de quarta e quinta-feira, o jogador do Flamengo conquistou a vaga de titular.

No penúltimo treino antes do confronto contra Guiné, Ramon enfatizou a saída de bola da Seleção em um trabalho tático. Em seguida, ensaiou o posicionamento em jogadas de bola parada no ataque.

Os jogadores reservas foram escalados da seguinte maneira: Weverton, Vanderson, Ibañez, Robert Renan e Alex Telles; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Malcom, Rony e Pedro.

O goleiro Ederson, que se apresentou na quarta-feira devido às comemorações do título da Liga dos Campeões com o Manchester City, realizou exercícios separadamente dos demais atletas.

Após o confronto com Guiné, o Brasil enfrentará Senegal na próxima terça-feira, em Lisboa, Portugal.