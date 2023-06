Paraense Rony usará a camisa 22 nas partidas contra Guiné e Senegal pela Seleção Brasileira

Na Seleção Brasileira, o paraense Rony usará a camisa 22 nos amistosos contra Guiné e Senegal, que serão realizadas na Europa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (15) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que revelou a numeração dos demais jogadores convocados pelo técnico interino Ramon Menezes.

Na primeira convocação para a Seleção, que ocorreu em março deste ano, para enfrentar Marrocos, Rony também utilizou a camisa 22. Vale destacar que no Palmeiras, o paraense de Magalhães Barata veste a 10.

A lendária camisa 10 da Seleção, que pertenceu a Pelé, ficará com Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. Antes, Vini utilizava no Brasil o número 20.

Confira a numeração dos jogadores da Seleção nos amistosos:

Alisson Danilo Éder Militão Marquinhos Casemiro Alex Telles Lucas Paquetá Bruno Guimarães Richarlison Vini Jr Rodrygo Weverton Vanderson Robert Renan Ibañez Ayrton Lucas André Joelinton Pedro Raphael Veiga Malcom Rony Ederson