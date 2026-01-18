Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Nova Iguaçu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 18.01.26 17h00 Em suas estreias pelo Cariocão, o Vasco goleou o Maricá e o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa (Matheus Lima/ Vasco) Vasco da Gama x Nova Iguaçu disputam hoje, domingo (18/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Nova Iguaçu ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pelo Campeonato Carioca, o Vasco goleou o Maricá por 4 a 2 e o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Vasco x Nova Iguaçu: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Alan Saldivia), Lucas Freitas (Robert Renan) e Puma (Victor Luís); Cauan Barros, JP (Hugo Moura) e Maxime Domínguez; Andrés Gómez, Rayan e Garré (Johan Rojas). Técnico: Fernando Diniz Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem. Técnico: Carlos Vitor. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Nova Iguaçu Campeonato Carioca Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave nova iguaçu vasco da gama jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CORRENTE Águia de Marabá pede orações por técnico internado em estado grave após acidente Em nota divulgada nesta segunda-feira (19), clube reforça apelo por fé e apoio a Ronan Tyezer, que segue sob cuidados intensivos após colisão no retorno da Copinha 19.01.26 20h03 Copa São Paulo de Futebol Júnior São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha São Paulo e Botafogo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 20h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Ibrachina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/01) pela Copinha Palmeiras e Ibrachina jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.01.26 17h30 Futebol FPF atualiza estado de saúde de Ronan Tyezer após grave acidente Médico Flávio Freire afirma que técnico do Sub-20 do Águia de Marabá segue em estado grave na UTI do Hospital Regional de Gurupi, sem previsão de transferência 19.01.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha e Eduardo Ramos celebram estreia de Pikachu no Remo: 'Nosso Leão" Camisa 22 entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória remista na Supercopa Grão-Pará 19.01.26 10h15 futebol Remo mira contratação de goleiro ex-Atlético de Madrid e do Aston Villa, diz jornalista Jogador estava na Arábia Saudita e está sem clube desde o final da última temporada 19.01.26 11h30 futebol Final entre Remo e Águia triplica público pagante da Supercopa Grão-Pará em comparação a 2025 Em comparação com 2025, o aumento da torcida pagante foi de aproximadamente 189,6% 19.01.26 10h52 Futebol Osorio avalia estreia à frente do Remo e diz que precisa de um elenco 'bem mais estruturado' Técnico do Remo, Juan Carlos Osorio, falou da sua estreia diante do Águia e afirmou que gostou do desempenho do time 18.01.26 21h48