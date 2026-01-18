Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Campeonato Carioca

Vasco da Gama x Nova Iguaçu disputam hoje, domingo (18/01), a 2° rodada do Campeonato Carioca. O jogo está programado para as 18h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Nova Iguaçu ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pelo Campeonato Carioca, o Vasco goleou o Maricá por 4 a 2 e o Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1.

Vasco x Nova Iguaçu: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Alan Saldivia), Lucas Freitas (Robert Renan) e Puma (Victor Luís); Cauan Barros, JP (Hugo Moura) e Maxime Domínguez; Andrés Gómez, Rayan e Garré (Johan Rojas). Técnico: Fernando Diniz

Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem. Técnico: Carlos Vitor.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Nova Iguaçu

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 18h