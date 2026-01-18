Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão

Corinthians x São Paulo disputam hoje, domingo (18/01), a 3° rodada do Campeonato Paulista. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Corinthians goleou a Ponte Preta por 3 a 0 e foi goleado pelo Bragantino por esse mesmo placar.

Já o São Paulo passou por uma derrota de 3 a 0 para o Mirassol e por uma vitória de 1 a 0 sobre o São Bernardo.

VEJA MAIS

Corinthians x São Paulo: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André (Raniele), Charles, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho (Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x São Paulo

Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 16h