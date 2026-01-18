Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa Africana de Nações hoje (18)

Senegal x Marrocos disputam hoje, domingo (18/01), a final da Copa Africana de Nações. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Senegal x Marrocos ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, o Marrocos passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Comores, um empate de 1 a 1 com o Mali e uma vitória de 3 a 0 sobre a Zâmbia. Nas fases seguintes, o time eliminou a Tanzânia por 1 a 0, o Camarões por 2 a 0 e a Nigéria nos pênaltis, após empate sem gols.

Já o Senegal passou por uma vitória de 3 a 0 sobre a Botsuana, um empate de 1 a 1 com a República Democrática do Congo e uma vitória de 3 a 0 sobre o Benim. Em seguida, a equipe venceu o Sudão por 3 a 1, superou o Mali por 1 a 0 e venceu o Egito por esse mesmo placar.

Senegal x Marrocos: prováveis escalações

Senegal: Sem informações.

Marrocos: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Senegal x Marrocos

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 18 de janeiro de 2026, 16h