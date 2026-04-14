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Vasco x Audax Italiano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana

Vasco e Audax Italiano jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em sua estreia pela Copa Sulamericana, o Vasco empatou sem gols com o Barracas Central (Matheus Lima/ Vasco)

Vasco da Gama x Audax Italiano disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Audax Italiano ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa Sulamericana, o Vasco empatou sem gols com o Barracas Central e o Audax perdeu para o Olimpia por 2 a 0.

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Vasco x Audax Italiano: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma, Cuesta, Freitas, Piton; Hugo, JP, Rojas (França); Nuno Moreira, Marino (Adson) e Spinelli. Técnico: Renato Gaúcho.

Audax: Ahumada; Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Piña e Matus; Collao, Mateos e Aedo; Troyansky e Chiaverano. Técnico: Gustavo Lema.

FICHA TÉCNICA
Vasco da Gama x Audax Italiano
Copa Sulamericana
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 14 de abril de 2026, 21h

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