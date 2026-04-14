São Paulo x O'Higgins: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana São Paulo e O'Higgins jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.04.26 18h00 O São Paulo estreou na Copa Sulamericana com uma vitória de 1 a 0 sobre o Boston River (Rubens Chiri/ São Paulo FC) São Paulo x O'Higgins disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x O'Higgins ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira rodada, o São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 e o O'Higgins superou o Millonarios por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira São Paulo x O'Higgins: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho (Bobadilla) e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Tapia). Técnico: Roger Machado. O'Higgins: Carabalí; Rojas, Miguel Brizuela, Garrido, e Leandro Diaz; Castillo, Felipe Ogaz e Juan Leiva; González, Bastian Yanez e Bryan Rabello. Técnico: Lucas Bovaglio. FICHA TÉCNICA São Paulo x O'Higgins Copa Sulamericana Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 14 de abril de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave O'Higgins São Paulo jogos de hoje Copa Sudamericana 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 16.04.26 7h00 ÁRBITRA FIFA Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru 15.04.26 18h21 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 15.04.26 7h00 Copa Libertadores da América LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Libertadores LDU de Quito e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 14.04.26 22h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Resenha Após vencer e eliminar o Remo da Copa Norte, Águia de Marabá provoca o Leão: 'Sabor Série A' Azulão garantiu a classificação para a segunda fase do torneio. Semanas atrás, o Porto Velho também 'tirou onda' após vencer o Leão. 16.04.26 9h06 Futebol Após derrota de virada do Remo, Léo Condé lamenta: 'É duro perder e ser eliminado' Leão foca na Série A e na Copa do Brasil após queda na Copa Norte; técnico destaca dificuldades do calendário e projeta reação 15.04.26 23h07 Futebol Em Marabá, Remo perde de virada para o Águia e dá adeus à Copa Norte O Azulão, por sua vez, chegou à liderança do grupo B e garantiu a classificação 15.04.26 22h40 FUTEBOL Remo pode ficar com parte do valor da venda de Pedro Henrique, que pertence ao Paysandu; entenda Leão Azul informou que vai atrás do percentual sobre a possível venda do volante Pedro Henrique, do Paysandu, que pode ser negociado com o Flamengo 15.04.26 15h45