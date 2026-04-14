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São Paulo x O'Higgins: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana

São Paulo e O'Higgins jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

O São Paulo estreou na Copa Sulamericana com uma vitória de 1 a 0 sobre o Boston River (Rubens Chiri/ São Paulo FC)

São Paulo x O'Higgins disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x O'Higgins ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

 Na primeira rodada, o São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 e o O'Higgins superou o Millonarios por 2 a 0.

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São Paulo x O'Higgins: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco e Wendell; Marcos Antônio, Danielzinho (Bobadilla) e Luciano; Artur, Calleri e Ferreira (Tapia). Técnico: Roger Machado.

O'Higgins: Carabalí; Rojas, Miguel Brizuela, Garrido, e Leandro Diaz; Castillo, Felipe Ogaz e Juan Leiva; González, Bastian Yanez e Bryan Rabello. Técnico: Lucas Bovaglio.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x O'Higgins
Copa Sulamericana
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 14 de abril de 2026, 19h

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