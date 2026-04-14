Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (14/04), incluem partidas pela Libertadores, Copa Sulamericana, Champions League, Copa do Nordeste e outras competições internacionais.

Às 19h, o São Paulo jogará contra o O'Higgins pela Copa Libertadores. Já às 21h, o Vasco enfrentará o Audax pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

Al Qadsiah x Al Shabab - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa Libertadores da América

Cerro Porteño x Junior Barranquilla - 19h - Paramount+ Nacional x Tolima - 19h - Paramount+ Estudiantes x Cusco - 19h - ESPN 4 e Disney+ Bolívar x La Guaira - 21h - ESPN 4 e Disney+ Boca Juniors x Barcelona de Guayaquil - 21h - Paramount+ LDU Quito x Mirassol - 23h - Paramount+ Universitario x Coquimbo Unido - 23h - ESPN 4 e Disney+

Copa do Nordeste

Ceará x Jacuipense - 21h30 - SBT

Copa Sul-Americana

São Paulo x O'Higgins - 19h - ESPN e Disney+ Grêmio x Deportivo Riestra - 19h - Paramount+ Vasco x Audax Italiano - 21h - Paramount+ Palestino x Torque - 21h30 - Paramount+ Santos x Deportivo Recoleta - 21h30 - SBT, ESPN e Disney+

Champions League

Atlético Madrid x Barcelona - 16h - SBT, TNT e HBO Max Liverpool x Paris Saint-Germain - 16h - HBO Max

Liga dos Campeões da Ásia

Tractor Sazi x Shabab Al Ahli - 11h45 - Sem informações Al Wahda x Al Ittihad - 15h - ESPN 3 e Disney+

Onde assistir ao jogo de LDU e Mirassol; veja o horário

O jogo entre LDU Quito x Mirassol terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 23h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e O'Higgins; veja o horário

O jogo entre São Paulo x O'Higgins terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Riestra; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Deportivo Riestra terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Audax; veja o horário

O jogo entre Vasco x Audax Italiano terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

16h - Atlético Madrid x Barcelona - Champions League 21h30 - Ceará x Jacuipense - Copa do Nordeste

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

15h - Al Qadsiah x Al Shabab - Campeonato Saudita

TNT

16h - Atlético Madrid x Barcelona - Champions League

ESPN

15h - Al Wahda x Al Ittihad - AFC Champions League 19h - Estudiantes x Cusco - Libertadores 19h - São Paulo x O'Higgins - Copa Sudamericana 21h - Bolívar x La Guaira - Libertadores 21h30 - Santos x Deportivo Recoleta - Copa Sudamericana 23h - Universitario x Coquimbo Unido - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

16h - Atlético Madrid x Barcelona - Champions League 16h - Liverpool x Paris Saint-Germain - Champions League

Disney+

15h - Al Wahda x Al Ittihad - AFC Champions League 19h - Estudiantes x Cusco - Libertadores 19h - São Paulo x O'Higgins - Copa Sudamericana 21h - Bolívar x La Guaira - Libertadores 21h30 - Santos x Deportivo Recoleta - Copa Sudamericana 23h - Universitario x Coquimbo Unido - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

19h - Cerro Porteño x Junior Barranquilla - Libertadores 19h - Nacional x Tolima - Libertadores 19h - Grêmio x Deportivo Riestra - Copa Sul-Americana 21h - Vasco x Audax Italiano - Copa Sulamericana 21h - Boca Juniors x Barcelona de Guayaquil - Libertadores 21h30 - Palestino x Torque - Copa Sudamericana 23h - LDU Quito x Mirassol - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.