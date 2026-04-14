Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 14.04.26 7h00 Às 19h, o Grêmio jogará contra Deportivo Riestra pela Copa Sulamericana (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (14/04), incluem partidas pela Libertadores, Copa Sulamericana, Champions League, Copa do Nordeste e outras competições internacionais. Às 19h, o São Paulo jogará contra o O'Higgins pela Copa Libertadores. Já às 21h, o Vasco enfrentará o Audax pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Al Qadsiah x Al Shabab - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa Libertadores da América Cerro Porteño x Junior Barranquilla - 19h - Paramount+ Nacional x Tolima - 19h - Paramount+ Estudiantes x Cusco - 19h - ESPN 4 e Disney+ Bolívar x La Guaira - 21h - ESPN 4 e Disney+ Boca Juniors x Barcelona de Guayaquil - 21h - Paramount+ LDU Quito x Mirassol - 23h - Paramount+ Universitario x Coquimbo Unido - 23h - ESPN 4 e Disney+ Copa do Nordeste Ceará x Jacuipense - 21h30 - SBT Copa Sul-Americana São Paulo x O'Higgins - 19h - ESPN e Disney+ Grêmio x Deportivo Riestra - 19h - Paramount+ Vasco x Audax Italiano - 21h - Paramount+ Palestino x Torque - 21h30 - Paramount+ Santos x Deportivo Recoleta - 21h30 - SBT, ESPN e Disney+ Champions League Atlético Madrid x Barcelona - 16h - SBT, TNT e HBO Max Liverpool x Paris Saint-Germain - 16h - HBO Max Liga dos Campeões da Ásia Tractor Sazi x Shabab Al Ahli - 11h45 - Sem informações Al Wahda x Al Ittihad - 15h - ESPN 3 e Disney+ Onde assistir ao jogo de LDU e Mirassol; veja o horário O jogo entre LDU Quito x Mirassol terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 23h. Onde assistir ao jogo de São Paulo e O'Higgins; veja o horário O jogo entre São Paulo x O'Higgins terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Riestra; veja o horário O jogo entre Grêmio x Deportivo Riestra terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Vasco e Audax; veja o horário O jogo entre Vasco x Audax Italiano terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 16h - Atlético Madrid x Barcelona - Champions League 21h30 - Ceará x Jacuipense - Copa do Nordeste Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Qadsiah x Al Shabab - Campeonato Saudita TNT 16h - Atlético Madrid x Barcelona - Champions League ESPN 15h - Al Wahda x Al Ittihad - AFC Champions League 19h - Estudiantes x Cusco - Libertadores 19h - São Paulo x O'Higgins - Copa Sudamericana 21h - Bolívar x La Guaira - Libertadores 21h30 - Santos x Deportivo Recoleta - Copa Sudamericana 23h - Universitario x Coquimbo Unido - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 16h - Atlético Madrid x Barcelona - Champions League 16h - Liverpool x Paris Saint-Germain - Champions League Disney+ 15h - Al Wahda x Al Ittihad - AFC Champions League 19h - Estudiantes x Cusco - Libertadores 19h - São Paulo x O'Higgins - Copa Sudamericana 21h - Bolívar x La Guaira - Libertadores 21h30 - Santos x Deportivo Recoleta - Copa Sudamericana 23h - Universitario x Coquimbo Unido - Libertadores Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ 19h - Cerro Porteño x Junior Barranquilla - Libertadores 19h - Nacional x Tolima - Libertadores 19h - Grêmio x Deportivo Riestra - Copa Sul-Americana 21h - Vasco x Audax Italiano - Copa Sulamericana 21h - Boca Juniors x Barcelona de Guayaquil - Libertadores 21h30 - Palestino x Torque - Copa Sudamericana 23h - LDU Quito x Mirassol - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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