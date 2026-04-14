Grêmio x Deportivo Riestra: onde assistir e escalações do jogo hoje (14) pela Copa Sulamericana

Grêmio x Deportivo Riestra disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x O'Higgins ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa Sulamericana, o Grêmio perdeu para o Torque por 1 a 0 e o Deportivo Riestra empatou sem gols com o Palestino.

VEJA MAIS

São Paulo x O'Higgins: prováveis escalações

São Paulo: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Pedro Gabriel; Noriega, Dodi, Enamorado (Tetê), Nardoni (Monsalve) e Amuzu (Gabriel Mec); Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

O'Higgins: Arce; Sansotre, Randazzo, Miño e Gallo; Watson, Goitía, Monje e Alonso; Smarra (Herrera) e Obredor (Alexander Díaz). Técnico: Guillermo Duró.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x O'Higgins

Copa Sulamericana

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 14 de abril de 2026, 19h