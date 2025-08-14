Universitario x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadore

Universitario x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U" Marathon, em Lima, Peru. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Universitario x Palmeiras ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou.

Já o Universitario terminou em 2° lugar no Grupo B e acumulou nesse 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Universitario x Palmeiras: prováveis escalações

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Williams Riveros, Anderson Santamaría e Matías Di Benedetto; Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Rodrigo Ureña e Andy Polo; José Rivera, Alex Valera. Ténico: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Universitario x Palmeiras

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental "U" Marathon, em Lima, Peru

Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h30