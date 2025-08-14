Libertad x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadores Libertad e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.08.25 20h30 River Plate vem de um empate sem gols com Independiente (X/ @RiverPlate) Libertad x River Plate disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem ínicio às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Libertad x River Plate ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, Libertad ficou na vice-liderança do Grupo D com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o River Plate liderou invicto o Grupo B e acumulou nesse um total de 3 vitórias e 3 empates. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Libertad x River Plate: prováveis escalações Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera e Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano e Jorge Recalde; Hugo Fernández, Lorenzo Melgarejo e Roque Santa Cruz. Técnico: Sergio Aquino. River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Enzo Pérez e Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juan Meza (Galoppo) e Colidio; Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Libertad x River Plate Copa Libertadores da América Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, Paraguai Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América Libertad River Plate jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Atacante deixa o Caxias e deve acertar com o Remo para a Série B Com a camisa do clube gaúcho na Série C desse ano, Eduardo Melo tem 3 gols e 2 assistências em 12 jogos 14.08.25 22h03 Futebol Atacante ex-Remo, Fernandinho é dispensado do Brusque-SC uma semana após ser contratado Segundo assessoria do clube de Santa Catarina, rescisão ocorreu a pedido do próprio jogador. 28.07.22 14h48 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Guarani: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/06) pela Série B Avaí e Guarani jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.06.24 18h00