Libertad x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/08) da Libertadores

Libertad e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

River Plate vem de um empate sem gols com Independiente (X/ @RiverPlate)

Libertad x River Plate disputam hoje, quinta-feira (14/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem ínicio às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, Paraguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Libertad x River Plate ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, Libertad ficou na vice-liderança do Grupo D com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

Já o River Plate liderou invicto o Grupo B e acumulou nesse um total de 3 vitórias e 3 empates.

Libertad x River Plate: prováveis escalações

Libertad: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera e Matías Espinoza; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano e Jorge Recalde; Hugo Fernández, Lorenzo Melgarejo e Roque Santa Cruz. Técnico: Sergio Aquino.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero e Marcos Acuña; Enzo Pérez e Kevin Castaño; Nacho Fernández, Juan Meza (Galoppo) e Colidio; Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA
Libertad x River Plate
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, Paraguai
Data/Horário: 14 de agosto de 2025, 21h30

