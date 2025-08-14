Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (14/08), incluem jogos amistosos e partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Campeonato Brasileiro.

Às 13h, o Napoli jogará um amistoso contra o Olympiacos. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Universitario pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso

Napoli x Olympiacos - 13h - OneFootball

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x Coritiba - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN 4 e Disney+

Copa Libertadores da América

Botafogo x LDU Quito - 19h - Paramount+ Libertad x River Plate - 21h30 - Paramount+ Universitario x Palmeiras - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa Sul-Americana

Atlético Mineiro x Godoy Cruz - 19h - ESPN e Disney+ Central Córdoba x Lanús - 21h30 - Paramount+

O jogo entre Napoli x Olympiacos terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 13h.

O jogo entre Botafogo x LDU Quito terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

O jogo entre Universitario x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

O jogo entre Atlético MG x Godoy Cruz terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

19h - Atlético MG x Godoy Cruz - Copa Sudamericana 21h30 - Universitario x Palmeiras - Libertadores 21h35 - Novorizontino x Coritiba - Série B do Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

19h - Atlético-MG x Godoy Cruz - Copa Sudamericana 21h30 - Universitario x Palmeiras - Libertadores 21h35 - Novorizontino x Coritiba - Série B do Brasileirão

OneFootball

13h - Napoli x Olympiacos - Jogo Amistoso

Paramount+

19h - Botafogo x LDU Quito - Libertadores 21h30 - Libertad x River Plate - Libertadores 21h30 - Central Córdoba x Lanús - Copa Sudamericana

