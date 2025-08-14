Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 14.08.25 7h00 Às 21h30, o Palmeiras jogará contra o Universitario pela Libertadores (Cesar Greco/ Palmeiras) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (14/08), incluem jogos amistosos e partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Campeonato Brasileiro. Às 13h, o Napoli jogará um amistoso contra o Olympiacos. Já às 21h30, o Palmeiras enfrentará o Universitario pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistoso Napoli x Olympiacos - 13h - OneFootball Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x Coritiba - 21h35 - RedeTV!, Youtube (Desimpedidos), ESPN 4 e Disney+ Copa Libertadores da América Botafogo x LDU Quito - 19h - Paramount+ Libertad x River Plate - 21h30 - Paramount+ Universitario x Palmeiras - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa Sul-Americana Atlético Mineiro x Godoy Cruz - 19h - ESPN e Disney+ Central Córdoba x Lanús - 21h30 - Paramount+ Onde assistir ao jogo de Napoli e Olympiacos; veja o horário O jogo entre Napoli x Olympiacos terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, às 13h. Onde assistir ao jogo de Botafogo e LDU; veja o horário O jogo entre Botafogo x LDU Quito terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Universitario e Palmeiras; veja o horário O jogo entre Universitario x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Atlético-MG e Godoy Cruz; veja o horário O jogo entre Atlético MG x Godoy Cruz terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quinta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - Atlético MG x Godoy Cruz - Copa Sudamericana 21h30 - Universitario x Palmeiras - Libertadores 21h35 - Novorizontino x Coritiba - Série B do Brasileirão SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quinta-feira. Disney+ 19h - Atlético-MG x Godoy Cruz - Copa Sudamericana 21h30 - Universitario x Palmeiras - Libertadores 21h35 - Novorizontino x Coritiba - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball 13h - Napoli x Olympiacos - Jogo Amistoso Paramount+ 19h - Botafogo x LDU Quito - Libertadores 21h30 - Libertad x River Plate - Libertadores 21h30 - Central Córdoba x Lanús - Copa Sudamericana SportyNet Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 