Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 23.10.25 18h00 Nas quartas de final, o Lanús eliminou o Fluminense (X/ @Sudamericana) Universidad de Chile x Lanús disputam hoje, quinta-feira (23/10), a ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Univ de Chile x Lanús ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Universidad de Chile vem do 3° lugar do Grupo A da Libertadores, na qual acumulou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas e quartas de final da Copa Sulamericana, a equipe venceu Independiente com uma vitória de 1 a 0; e superou o Alianza Lima, após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 1. Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0; e venceu o Fluminense com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Univ de Chile x Lanús: prováveis escalações U de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón e Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Aránguiz e Sepúlveda; Altamirano e Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio). Lanús: Losada; Pérez, Muñoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Aquino, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo. FICHA TÉCNICA Universidad de Chile x Lanús Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Universidad de Chile Lanús jogos de hoje Copa Sudamericana 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Lanús jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 18h00 Copa Libertadores da América LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.10.25 18h00 Europa League Nottingham Forest x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/10) pela Liga Europa Nottingham Forest e Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 Europa League Roma x Plzen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) pela Liga Europa Roma e Viktoria Plzen jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 23.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Futebol Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas. 22.10.25 14h24 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00