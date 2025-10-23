Univ de Chile x Lanús: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23) pela Copa Sudamericana

Universidad de Chile x Lanús disputam hoje, quinta-feira (23/10), a ida das semifinais da Copa Sul-Americana 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Univ de Chile x Lanús ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Universidad de Chile vem do 3° lugar do Grupo A da Libertadores, na qual acumulou 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas oitavas e quartas de final da Copa Sulamericana, a equipe venceu Independiente com uma vitória de 1 a 0; e superou o Alianza Lima, após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 1.

Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0; e venceu o Fluminense com uma vitória de 1 a 0 e um empate de 1 a 1.

VEJA MAIS

Univ de Chile x Lanús: prováveis escalações

U de Chile: Castellón; Hormazábal, Calderón e Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Aránguiz e Sepúlveda; Altamirano e Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio).

Lanús: Losada; Pérez, Muñoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Aquino, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.

FICHA TÉCNICA

Universidad de Chile x Lanús

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago

Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 19h