LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 23.10.25 18h00 Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o River Plate, enquanto a LDU superou o São Paulo (Cesar Greco/ Palmeiras) LDU x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (23/10), a ida das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir LDU de Quito x Palmeiras ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario, após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; e o River Plate com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1. Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Botafogo, após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 0; e o São Paulo com vitórias de 2 a 0 e de 1 a 0. LDU Quito x Palmeiras: prováveis escalações LDU: Alexander Domínguez; Allala, Adé e Quiñónez; Quintero, Minda (Pastrán), Villamil, Gruezo e Alvarado; Bryan Ramírez e Medina. Técnico: Tiago Nunes. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA LDU Quito x Palmeiras Copa Libertadores da América Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 21h30