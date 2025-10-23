Capa Jornal Amazônia
LDU x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/10) da Libertadores

LDU Quito e Palmeiras jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas quartas de final, o Palmeiras eliminou o River Plate, enquanto a LDU superou o São Paulo (Cesar Greco/ Palmeiras)

LDU x Palmeiras disputam hoje, quinta-feira (23/10), a ida das semifinais da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir LDU de Quito x Palmeiras ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN, pela Disney+ e pela CazéTV, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario, após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols; e o River Plate com vitórias de 2 a 1 e de 3 a 1.

Já a LDU Quito foi o 1° colocado do Grupo C e acumulou nesse 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas oitavas e quartas de final, a equipe superou o Botafogo, após derrota de 1 a 0 e vitória de 2 a 0; e o São Paulo com vitórias de 2 a 0 e de 1 a 0.

LDU Quito x Palmeiras: prováveis escalações

LDU: Alexander Domínguez; Allala, Adé e Quiñónez; Quintero, Minda (Pastrán), Villamil, Gruezo e Alvarado; Bryan Ramírez e Medina. Técnico: Tiago Nunes.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA
LDU Quito x Palmeiras
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador
Data/Horário: 23 de outubro de 2025, 21h30

