Union x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League

Union SG x Olympique de Marseille disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Lotto Park, em Anderlecht, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Union x Olympique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Union e Olympique de Marseille somam 2 vitórias e 3 derrotas pela Liga dos Campeões.

Union soma 5 gols marcados e 12 gols sofridos. Já Olympique marcou 8 gols e sofreu 6 desses.

Durante a última rodada da Champions League, o Union venceu o Galatasaray por 1 a 0 e o Olympique superou o Newcastle por 2 a 1.

VEJA MAIS

Union Saint-Gilloise x Olympique: prováveis escalações

Union: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Niang; El Hadj, David, Florucz.

Olympique: Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, Gomes, Hojbjerg, Emerson Palmieri; Igor Paixão, Greenwood, Aubameyang.

FICHA TÉCNICA

Union St. Gilloise x Olympique de Marselha

Champions League

Local: Estádio Lotto Park, em Anderlecht, Bélgica

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h