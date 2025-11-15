Turquia x Bulgária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelas eliminatórias da Copa

Turquia x Bulgária disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio Atatürk, em Bursa, na Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Turquia x Bulgária ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Bulgária está na lanterna do Grupo E, perdeu todos os 4 jogos que disputou, marcou apenas 1 gol e teve sua defesa vazada 16 vezes.

Já a Turquia é vice-líder do mesmo grupo e acumula um total de 3 vitórias, 1 derrota, 13 gols marcados e 10 gols sofridos.

A Turquia goleou a Bulgária por 6 a 1 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Turquia x Bulgária: prováveis escalações

Turquia: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakçi e Akaydin; Çalhanoglu e Yuksek; Yilmaz, Güler e Yildiz; Aktürkoglu.

Bulgária: Mitov; Popov, Chernev, Bozhinov e Georgiev; Shopov, Krastev e Gruev; Petkov, Despodov e Minchev.

FICHA TÉCNICA

Turquia x Bulgária

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Atatürk, em Bursa, na Turquia

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 14h