Chipre x Áustria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelas eliminatórias da Copa

Chipre x Áustria disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chipre x Áustria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Áustria lidera o Grupo H das eliminatórias e acumula um total de 5 vitórias, 1 derrota, 19 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Chipre é o vice-lanterna do mesmo grupo com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 9 gols sofridos.

A Áustria venceu o Chipre por 1 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Chipre x Áustria: prováveis escalações

Chipre: Mall; Siikkis, Andreou, Panagiotou, Correia; Kastanos, C Charalampous, Artymatas; Tzionis, Loizou; Kakoullis.

Áustria: Schlager; Prass, Danso, Lienhart, Posch; Laimer, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic.

FICHA TÉCNICA

Chipre x Áustria

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Alphamega, em Limassol, Chipre

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 14h