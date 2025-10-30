Tuna anuncia saída de técnico menos de um mês após a chegada

A Tuna Luso informou nesta quinta-feira (30) a saída do técnico Rodrigo Fonseca, menos de um mês após sua chegada ao comando da equipe. O treinador, de 53 anos, acertou com o Fluminense de Feira de Santana (BA), que pagou a multa rescisória prevista em contrato para liberá-lo do clube paraense.

O Fluminense de Feira disputou a Segunda Divisão do Campeonato Baiano nesta temporada e, com a contratação, busca reestruturar o elenco para o próximo ano.

Antes de chegar à Tuna, Fonseca teve destaque à frente do Rio Branco-ES, onde conquistou o título do Campeonato Capixaba de 2025 e levou o time até as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Sob seu comando, o Capa-Preta garantiu a classificação ao mata-mata com antecedência, chegou a nove partidas de invencibilidade e ficou seis jogos seguidos sem sofrer gols. A equipe acabou eliminada pela Inter de Limeira, que conquistou o acesso à Série C.

A Tuna ainda não anunciou o nome do substituto de Rodrigo Fonseca, que deixa o clube antes mesmo de comandar a equipe em uma partida oficial.