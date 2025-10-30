Tuna anuncia saída de técnico menos de um mês após a chegada Rodrigo Fonseca foi anunciado no final de setembro e agora vai para o Fluminense de Feira O Liberal 30.10.25 19h43 Fonseca teve passagem por Botafogo-SP (Ascom Botafogo-SP) A Tuna Luso informou nesta quinta-feira (30) a saída do técnico Rodrigo Fonseca, menos de um mês após sua chegada ao comando da equipe. O treinador, de 53 anos, acertou com o Fluminense de Feira de Santana (BA), que pagou a multa rescisória prevista em contrato para liberá-lo do clube paraense. VEJA MAIS FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. Tuna conquista medalha inédita no Brasileiro Interclubes de vôlei Equipe feminina sub-17 garantiu o terceiro lugar em competição disputada no Rio de Janeiro O Fluminense de Feira disputou a Segunda Divisão do Campeonato Baiano nesta temporada e, com a contratação, busca reestruturar o elenco para o próximo ano. Antes de chegar à Tuna, Fonseca teve destaque à frente do Rio Branco-ES, onde conquistou o título do Campeonato Capixaba de 2025 e levou o time até as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Sob seu comando, o Capa-Preta garantiu a classificação ao mata-mata com antecedência, chegou a nove partidas de invencibilidade e ficou seis jogos seguidos sem sofrer gols. A equipe acabou eliminada pela Inter de Limeira, que conquistou o acesso à Série C. A Tuna ainda não anunciou o nome do substituto de Rodrigo Fonseca, que deixa o clube antes mesmo de comandar a equipe em uma partida oficial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL VEIO E JÁ FOI Tuna anuncia saída de técnico menos de um mês após a chegada Rodrigo Fonseca foi anunciado no final de setembro e agora vai para o Fluminense de Feira 30.10.25 19h43 Copa Libertadores da América Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/10) da Libertadores Palmeiras x LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 30.10.25 18h00 Copa Sul-Americana Lanús x Univ de Chile: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30) pela Copa Sudamericana Lanús e Universidad de Chile jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 30.10.25 18h00 Copa do Rei da Espanha Palma del Rio x Betis: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (30/10) pela Copa del Rey Palma del Rio e Betis jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 30.10.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 Copa Libertadores da América Palmeiras x LDU: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/10) da Libertadores Palmeiras x LDU Quito jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 30.10.25 18h00 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28