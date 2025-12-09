Tottenham x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Champions League Tottenham e Slavia Praga jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 09.12.25 16h00 O Tottenham perdeu para o PSG por 5 a 3 durante a última rodada da Liga dos Campeões (X/ @SpursOfficial) Tottenham x Slavia Praga disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tottenham x Slavia Praha ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Tottenham é o 16° colocado da Champions League e acumula 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Slavia Praha está em 31° lugar, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira Barcelona x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Barcelona e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Inter x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/12) pela Champions League Inter de Milão e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Tottenham x Slavia Praha: prováveis escalações Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Djed Spence; João Palhinha (Archie Gray) e Rodrigo Bentancur (Pape Matar Sarr); Xavi Simons, Mohammed Kudus e Wilson Odobert (Randal Kolo Muani); Richarlison. Técnico: Thomas Frank. Slavia: Jakub Markovič; Tomás Holes, David Zima e Igoh Ogbu (Štěpán Chaloupek); David Doudera; Michal Sadílek e Christos Zafeiris (David Moses) e Jan Boril; Lukáš Provod, Tomáš Chorý e Mojmír Chytil. Técnico: Jindřich Trpišovský. FICHA TÉCNICA Tottenham x Slavia Praga Champions League Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Slavia Praha Tottenham jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04