Tottenham x Slavia Praha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Champions League

Tottenham x Slavia Praga disputam hoje, terça-feira (09/12), a 6° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tottenham x Slavia Praha ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Tottenham é o 16° colocado da Champions League e acumula 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Slavia Praha está em 31° lugar, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 2 derrotas, 2 gols marcados e 8 gols sofridos.

Tottenham x Slavia Praha: prováveis escalações

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Djed Spence; João Palhinha (Archie Gray) e Rodrigo Bentancur (Pape Matar Sarr); Xavi Simons, Mohammed Kudus e Wilson Odobert (Randal Kolo Muani); Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

Slavia: Jakub Markovič; Tomás Holes, David Zima e Igoh Ogbu (Štěpán Chaloupek); David Doudera; Michal Sadílek e Christos Zafeiris (David Moses) e Jan Boril; Lukáš Provod, Tomáš Chorý e Mojmír Chytil. Técnico: Jindřich Trpišovský.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Slavia Praga

Champions League

Local: Estádio Tottenham Hotspur, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 09 de dezembo de 2025, 17h