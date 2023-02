Torcida do Vasco faz provocação ao Flamengo com faixas e cartazes durante partida

Durante o jogo contra o Nova Iguaçu, em Brasília, a torcida do Vasco usou faixas e cartazes para provocar o Flamengo, horas depois da derrota do rival. Uma faixa escrita “Al-Hilal”, time que derrotou o rubro negro carioca, foi levantada sobre a torcida presente. Além disso, vários torcedores levaram cartazes ironizando a derrota.

No Rio de Janeiro, a torcida do Vasco foi além: Pendurou uma faixa com o nome “Al-Hilal” em frente à sede do Flamengo. De acordo com o Uol, também foram vistas faixas por toda a cidade.