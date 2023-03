Torcedores do Remo e do Paysandu enfrentam filas em Belém atrás de ingressos para o Re-Pa

Tem sido intensa a procura por ingressos para o clássico Re-Pa, pela semifinal da Copa Verde, marcado para o domingo (26), às 16h, na reabertura do Mangueirão. O dia foi de espera em filas registradas nos shoppings de Belém, nas sedes sociais dos clubes, além dos Estádios da Curuzu e Antônio Baena.

VEJA MAIS

A rivalidade entre Leão e Papão colocou à prova o amor dos seus torcedores, que formaram longas filas atrás de ingressos para o clássico. O clássico Rei da Amazônia volta ao seu palco principal, o Mangueirão. Após mais de dois anos fechado para a reforma, o Colosso do Bengui reabre para o maior clássico da Região Norte: o Re-Pa.

A maior rivalidade da Amazônia ganha um capítulo na Copa Verde, valendo vaga na grande final da competição. E o jogo de ida do torneio regional terá capacidade para apenas 25 mil torcedores, metade do que comporta o estádio após a reforma. Serão 12.500 bilhetes para cada clube, sendo 10 mil para arquibancada (a R$ 60) e 2.500 para cadeiras (a R$ 100).

Logo pela da manhã, vários torcedores já se aglomeravam em frente às Lojas do Remo. Já no período da tarde foi a vez dos torcedores do Paysandu correrem em busca dos bilhetes, tanto de troca do programa sócio-torcedor, quanto de ingressos avulsos.