Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé'

“O torcedor nortista tem um vínculo muito grande com a fé, e principalmente com Nossa Senhora de Nazaré. Não tem como quebrar esse vínculo”, disse Caio Flávio, torcedor do Paysandu. O bicolor paga promessa todos os anos, entregando água para os romeiros durante as procissões do Círio de Nazaré.

Do outro lado da Almirante, o torcedor do Remo, Alexandre Junior, acrescenta que “a fé é uma das coisas mais bonitas que existem no mundo”. “Além dela ser aquilo que alimenta as forças do torcedor nos momentos difíceis”, completa. Assim como o bicolor, o azulino realiza a caminhada do Círio todos os anos como forma de promessa e, nesta edição da festividade, irá na corda para ajudar o Leão a conseguir o acesso.

A edição de O Liberal deste fim de semana, especial de Círio, vai mostrar como a fé, a gratidão e o amor pelos clubes Remo e Paysandu se unem nesta época de exaltação à cultura paraense e à religião católica. O Núcleo de Esportes entrevistou torcedores da dupla Re-Pa que pagam promessas para que os times alcancem objetivos e glórias no decorrer da temporada.

Torcedores devotos à Nossa Senhora de Nazaré (Imagem/Wagner Santana/O Liberal)

Fé bicolor

Caio, torcedor do Paysandu, explicou como começou a tradição de pagar promessas distribuindo água para os romeiros.

“Em uma situação adversa do meu time, naqueles momentos em que a gente se apega mais à fé do que ao futebol do clube, eu pedi à Nossa Senhora: ‘Tira meu clube dessa situação, que no ano que vem eu vou estar aí contigo’. E era uma situação em que o Paysandu estava muito mal e quase caiu. Nas outras rodadas, conseguiu uma vaga no quadrangular e subiu. E só o fato de o meu time não ter caído, eu fui e cumpri minha promessa com Nossa Senhora.”

Ele também contou como a “Nazinha” respondeu às suas preces, ajudando o Papão a conquistar títulos e feitos de expressão nos últimos anos. “Nos anos subsequentes, aconteceu o mesmo. Eu pedia para que o meu clube prosperasse. Tanto que o Paysandu sempre é abençoado com um título, abençoado com alguma coisa de expressão”, relatou o torcedor do Papão.

Apesar de o Paysandu viver um momento muito delicado, ocupando a lanterna da Série B, com apenas 26 pontos, o bicolor falou sobre gratidão, mencionando os títulos que o time conquistou neste ano. Além disso, Caio também afirmou que vai voltar a pedir para a santa abençoar o time, para que ele consiga se salvar mais uma vez.

“Meu time está nas piores situações, mas foi campeão no começo do ano e também da Copa Verde no meio do ano. Ou seja, seria muita ingratidão eu dizer que meu time não foi abençoado, que não teve um momento de glória. E é claro que eu vou pedir para ele continuar na Série B. Para isso, tenho que cumprir o que sempre faço: fazer o bem e pedir que o bem retorne para mim. Então é claro que eu vou lá esperando que meu time seja abençoado de novo e, se Deus quiser, se livre desse possível rebaixamento que está aí, né? Vou com a cabeça voltada para a devoção a Nossa Senhora, pedindo que ela salve o meu time”, concluiu o torcedor.

Caio paga promessas distribuindo água para os romeiros (Imagem/Wagner Santana/O Liberal)

Fé azulina

Já para Alexandre, a promessa deste ano é bastante especial, principalmente pelo momento que o Remo vive na Série B do Campeonato Brasileirão. Atualmente, a equipe azulina briga por uma vaga na Primeira Divisão de 2026. O torcedor detalhou que a ideia de ir na corda da procissão deste ano surgiu ainda no primeiro semestre, quando viu o Leão começar a competição embalado.

“O Remo começou bem e, em uma determinada rodada, o time chegou até a ficar na liderança da competição. E aí eu falei: ‘Pô, esse ano tem que ser, mano. Esse ano tem que ser’. E aí eu decidi, porque todo ano eu já faço a Caminhada do Círio, então prometi. E prometi também que eu vou na corda para tentar buscar esse acesso para o nosso Leão”, disse Junior.

O torcedor acrescentou que, além de ir na corda, se o Remo conseguir chegar à Série A em 2026, ele vai se abster de alguns momentos de lazer para honrar ainda mais sua parte da promessa. “Se der tudo certo, eu vou ficar um tempo longe de festa e bebida alcoólica”, completou.

Alexandre, que sempre se agarrou à fé, relembrou outros momentos em que Nossa Senhora ajudou o Clube do Remo a alcançar seus objetivos, afirmando que a Santa tem uma forte conexão com o Leão. Ele também destacou a força que a torcida paraense demonstra quando se apega à fé.

“Tem uma ligação muito forte de Nossa Senhora de Nazaré com o Remo. Em 2015, tem aquela mística de que o gol do Remo, no jogo contra o Operário, lá no Paraná, foi quando a Nazinha passou bem em frente à sede do time, justo no dia da Trasladação. A fé eu enxergo como algo muito lindo, uma das coisas mais bonitas que existem. Creio que a fé seja a força da torcida. Sabemos que quem carrega o Remo e até mesmo o Paysandu são os torcedores; sem eles, os clubes não existiriam mais”, concluiu Alexandre.

Alexandre irá na corda para ajudar o Leão a subir para a Série A (Imagem/Wagner Santana/O Liberal)