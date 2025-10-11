Hungria x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.10.25 12h00 A Hungria vem de uma derrota de 3 a 2 para Portugal (X/ @MLSZhivatalos) Hungria x Armênia disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Hungria x Armênia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, a Hungria empatou com a Irlanda por 2 a 2 e perdeu para Portugal por 3 a 2. Já a Armênia passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Irlanda e uma derrota de 5 a 0 para Portugal. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Noruega x Israel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Noruega e Israel jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Hungria x Armênia: prováveis escalações Hungria: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Styles; Bolla, Szoboszlai, Z. Nagy. Armênia: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Piloyan, Muradyan, Tiknizyan; Spertsyan, Iwu, Zelarayan; Ranos, Barseghyan. FICHA TÉCNICA Hungria x Armênia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Armênia Hungria eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Noruega x Israel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Noruega e Israel jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 12h00 Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 RE-PA780 Fenômeno azul! Torcida do Remo esgota ingressos para o Re-Pa em menos de 24 horas Torcida azulina esgota todas as entradas para o clássico contra o Paysandu, válido pela 32ª rodada da Série B. 11.10.25 11h35 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39