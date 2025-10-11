Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Hungria x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Hungria e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Hungria vem de uma derrota de 3 a 2 para Portugal (X/ @MLSZhivatalos)

Hungria x Armênia disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Hungria x Armênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Hungria empatou com a Irlanda por 2 a 2 e perdeu para Portugal por 3 a 2.

Já a Armênia passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Irlanda e uma derrota de 5 a 0 para Portugal.

Hungria x Armênia: prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; A. Toth, Schafer, Styles; Bolla, Szoboszlai, Z. Nagy.

Armênia: Cancarevic; Hovhannisyan, Mkrtchyan, Piloyan, Muradyan, Tiknizyan; Spertsyan, Iwu, Zelarayan; Ranos, Barseghyan.

FICHA TÉCNICA
Hungria x Armênia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria
Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 13h

Palavras-chave

Armênia

Hungria

eliminatórias da copa do mundo de 2026

jogos de hoje
Futebol
.
