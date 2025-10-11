Noruega x Israel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Noruega x Israel disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Noruega x Israel ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Noruega lidera o Grupo I das eliminatórias, venceu todos os 5 jogos que disputou, marcou 24 gols e teve sua defesa vazada 3 vezes.

Já Israel ocupa a 3° posição do mesmo grupo e acumulou um total de 3 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos.

VEJA MAIS

Noruega x Israel: prováveis escalações

Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjørkan; Berg, Berge, Åsgård; Sørloth, Haaland, Schjelderup.

Israel: Peretz; Dasa, Lemkin, Nachmias, Revivo; Do. Peretz, E. Peretz; Biton, Gloukh, Solomon; Baribo.

FICHA TÉCNICA

Noruega x Israel

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Ullevaal, em Oslo, Noruega

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 13h