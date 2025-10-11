Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 11.10.25 9h00 Andorra perdeu todos os jogos que disputou nas eliminatórias e ainda não marcou gols (X/ @Fedandfut) Letônia x Andorra disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Daugava, em Riga, Letônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Letônia x Andorra ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Letônia é a vice-lanterna do Grupo K das eliminatórias e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos. Já a Andorra está na lanterna do mesmo grupo, perdeu todos os 5 jogos que já disputou, não marcou gols e sofreu 10 gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado Letônia x Andorra: prováveis escalações Letônia: Zviedris; Jurkovskis, Melniks, Cernomodijs, Balodis, Ciganiks; Varslavans, Vapne, Zelenkovs; Daskevics; Sits. Andorra: Alvarez; Borra Font, Llovera, C Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, M Vales, E Vales, Cervos; Cucu. FICHA TÉCNICA Letônia x Andorra Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Daugava, em Riga, Letônia Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 10h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Letônia Andorra jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa Alemanha e Luxemburgo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 9h00