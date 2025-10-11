Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Letônia x Andorra disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Daugava, em Riga, Letônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Letônia x Andorra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Letônia é a vice-lanterna do Grupo K das eliminatórias e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Andorra está na lanterna do mesmo grupo, perdeu todos os 5 jogos que já disputou, não marcou gols e sofreu 10 gols.

Letônia x Andorra: prováveis escalações

Letônia: Zviedris; Jurkovskis, Melniks, Cernomodijs, Balodis, Ciganiks; Varslavans, Vapne, Zelenkovs; Daskevics; Sits.

Andorra: Alvarez; Borra Font, Llovera, C Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, M Vales, E Vales, Cervos; Cucu.

FICHA TÉCNICA

Letônia x Andorra

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Daugava, em Riga, Letônia

Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 10h