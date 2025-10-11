Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Andorra perdeu todos os jogos que disputou nas eliminatórias e ainda não marcou gols (X/ @Fedandfut)

Letônia x Andorra disputam hoje, sábado (11/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo inicia às 10h (horário de Brasília), no Estádio Daugava, em Riga, Letônia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Letônia x Andorra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 10h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Letônia é a vice-lanterna do Grupo K das eliminatórias e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 2 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Andorra está na lanterna do mesmo grupo, perdeu todos os 5 jogos que já disputou, não marcou gols e sofreu 10 gols.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

Letônia x Andorra: prováveis escalações

Letônia: Zviedris; Jurkovskis, Melniks, Cernomodijs, Balodis, Ciganiks; Varslavans, Vapne, Zelenkovs; Daskevics; Sits.

Andorra: Alvarez; Borra Font, Llovera, C Garcia, Oliveira, San Nicolas; Tapia, M Vales, E Vales, Cervos; Cucu.

FICHA TÉCNICA
Letônia x Andorra
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Estádio Daugava, em Riga, Letônia
Data/Horário: 11 de outubro de 2025, 10h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Letônia

Andorra

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Fé e futebol

Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé'

Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará

11.10.25 10h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.10.25 9h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

11.10.25 7h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa

Alemanha e Luxemburgo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

10.10.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado

11.10.25 7h00

Futebol

Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B

Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará

11.10.25 9h00

RE-PA780

Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão

Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras

10.10.25 16h39

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa

Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.10.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda