Torcedor do Flamengo sofre traumatismo craniano após ser agredido por atleticanos

Um torcedor do Flamengo de 50 anos sofreu traumatismo craniano após ser agredido por três torcedores atleticanos, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). O caso aconteceu no último domingo (10), após a conquista do título pela equipe rubro-negra, na final da Copa do Brasil.

VEJA MAIS

Um vídeo mostra o momento em que a vítima, já no chão, tenta se levantar e leva um chute no rosto. Logo em seguida, o torcedor cai novamente e fica desacordado. O homem foi socorrido e levado para o hospital.

"Ele foi a um bar comemorar com as nossas filhas porque eles são flamenguistas. Inclusive, mais cedo, nós fomos a levar a caçula para fazer Enem. Sou atleticana, estávamos com nossas camisas e de mãos dadas. Infelizmente, nem todo mundo sabe respeitar a opinião do outro", disse Veruska Bastani, esposa do flamenguista.

Em depoimento, a vítima contou ter ido ao bar, vestido com a camisa do Flamengo, acompanhado da filha e do genro. Segundo o torcedor, ele e a família procuravam um local para sentar quando ele foi intimidado e agredido por homens que vestiam a camisa do Atlético-MG.

A Polícia Civil afirmou que os suspeitos foram ouvidos e presos em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Na última segunda (11), os três homens foram encaminhados ao Ceresp Gameleira.