Sem contrato oficial de Gabigol com Cruzeiro, Santos acredita que ainda pode assinar com atacante

Gabigol está deixando o Flamengo e o Cruzeiro parece ser o destino certo do atacante. No entanto, o Santos não desistiu de ter o jogador no retorno à Série A, em 2025, e os dirigentes ainda confiam na proposta feita ao ídolo do Flamengo, que permanece na equipe rubro-negra até o fim de dezembro.

De acordo com o ge, os dirigentes estariam discutindo com os representantes do atleta as propostas para um retorno ao clube que o formou. Mesmo dado como certo no Cruzeiro, com salário e tempo de vínculo já acordados, Gabigol ainda não teria assinado o contrato com o clube mineiro, o que faz com que o Santos não desista do negócio.

A oferta Santista é de R$ 2 milhões, valor que, segundo os dirigentes do alvinegro, é maior que a proposta do Cruzeiro. Além do montante, o carinho de Gabigol pelo clube seriam pontos cruciais para a confiança do time em reaver o craque.

Em entrevista ao programa Seleção SporTV, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, falou sobre a proposta ao jogador e afirmou que o clube "está no páreo" pelo jogador.

“Veja o Gabriel: conversamos, conversamos com a família. Temos aproximação grande com a família. Quisemos saber de que maneira seria o caso futuro dele. Entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros. Fizemos a proposta a ele e ao pai. Conheço o pai. Conheço o Gabriel. Eu sei do caráter e posicionamento deles. Não me retornaram dizendo se vão para esse ou aquele clube. Estamos aguardando essa definição. Jogadores desse quilate vem por desafios e projeto. Não podemos ficar parados, mas se comprometer só com o acesso garantido”, disse.

Gabigol iniciou a jornada profissional no Santos, em 2013, sendo substituto de Neymar, que estava deixando o time a caminho do Barcelona. Voltou ao clube alvinegro em 2018, após um período de insucesso na Europa, emprestado pelo Benfica. O Santos, no entanto, não conseguiu manter o empréstimo e logo o jogador foi transferido ao Flamengo, adquirido oficialmente pelo clube carioca em seguida, onde conquistou o status de ídolo.