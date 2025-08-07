Capa Jornal Amazônia
Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza'

Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D

Pedro Garcia
fonte

Ignácio Neto, técnico da Tuna. (Cristino Martins/ O Liberal)

A Tuna Luso enfrenta o Maranhão-MA neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém. O time paraense tem o desafio de reverter o placar de 4 a 1 sofrido no jogo de ida da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

Para avançar na competição, a Águia Guerreira precisa vencer por uma diferença de quatro gols ou, caso consiga uma vantagem de três gols, levar a decisão para os pênaltis. O técnico da Tuna, Ignácio Neto, concedeu uma entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, na qual falou sobre a difícil, mas não impossível, missão de classificação que o time paraense enfrentará nesta partida.

“Apesar do duro golpe que levamos no Castelão, com um revés de três gols de diferença, a Tuna precisa fazer o que vem fazendo dentro de casa: se impor. É uma equipe que tem 100% de aproveitamento no seu domínio e, em algumas dessas oportunidades, conseguiu marcar três ou mais gols. O futebol é um esporte que oferece essas oportunidades; permite momentos de grandeza como esse”, destacou Ignácio.

Ignácio destacou que o desafio é uma oportunidade para o time se fortalecer e alcançar objetivos maiores no decorrer da competição. Ele também ressaltou que o elenco vem passando por uma semana de preparação muito intensa, fortalecendo não apenas o físico, mas também o aspecto mental, que será um fator decisivo.

“Não apenas eu, como líder da comissão técnica, mas também os atletas e todos os envolvidos no clube estamos encarando essa situação como uma chance de reviravolta e de fazer história, colocando a Tuna, pela primeira vez, na fase de oitavas de final da Série D. É isso que vem nos fortalecendo e nutrindo nossos corações para entregarmos tudo que for possível e impossível para reverter essa situação”, disse Ignácio.

Questionado sobre as possíveis táticas que a Tuna pode adotar para surpreender o Maranhão durante o confronto, Ignácio foi enfático ao destacar que, no futebol, tudo é preparado com base no que o adversário vai propor. O técnico afirmou com firmeza que a preparação feita ao longo desta semana será colocada em prática no jogo.

“Tudo é avaliado e analisado pela nossa comissão técnica para podermos montar a melhor equipe possível, alinhada ao que precisamos fazer para obter o resultado. Portanto, nossa estratégia tem se baseado em muito trabalho, aplicação de ciência, mas, acima de tudo, em uma semana de forte preparação mental, para estarmos prontos para tudo que possa acontecer durante a partida”, comentou Ignácio.

Por fim, Ignácio fez um apelo para que o torcedor paraense compareça neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém. Com preço promocional, os ingressos para a decisão já estão disponíveis e podem ser adquiridos na sede do time ou pelo site.

“Quero fazer um convite não só para o nosso torcedor cruzmaltino, mas para todo torcedor paraense, para o torcedor do Remo e do Paysandu, que sempre apoiaram e sempre tiveram carinho pelo meu trabalho desde o Campeonato Paraense. Que, nesse ambiente, vocês sejam o nosso 12º jogador para nos ajudar a reverter essa situação, pois é possível e palpável. Estamos de corpo e alma engajados nesse projeto, trabalhando bastante para levar alegria não só para o nosso torcedor, mas para o público paraense”, finalizou.

